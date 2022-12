José Luis Gayà y Hugo Guillamón están muy bien considerados por Luis de la Fuente y a poco que lo hagan bien a nivel de club son candidatos a estar en su primera lista del próximo mes de marzo para los partidos de clasificación a la Eurocopa de Alemania 2024 contra Noruega y Escocia. SUPER tuvo la oportunidad de entrevistar al nuevo seleccionador nacional el año pasado con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio para hablar de aquella Sub-23 que se colgó la medalla de plata al cuello, pero también para conocer su valoración sobre los dos ‘murciélagos’. De sus palabras se desprende el respeto personal y la admiración deportiva que les tiene. Queda claro que los va a seguir muy de cerca a partir de que se retome LaLiga a finales de diciembre. José y Hugo tienen su confianza. Son de los suyos.

A De la Fuente no le sorprende el nivel de liderazgo, jerarquía deportiva y compromiso con el club que ha adquirido Gayà en los últimos años como capitán del Valencia. Para Luis es «ese tipo de jugadores que no fallan nunca». «Qué te voy a decir... Yo siempre reivindico el producto nacional. Hay que darle oportunidad al futbolista joven español, hay que confiar en él y darle continuidad porque este tipo de jugadores no fallan nunca porque encima tienen ese sentimiento de pertenencia con el club que les hace ser todavía más competitivos. Hay que apostar por ellos», aseguraba.

Igual de contundente fue con Hugo. Y eso que el de l’Eliana todavía no había explotado en el Valencia a las órdenes de José Bordalás. De la Fuente siempre confió en sus posibilidades. Incluso antes de consolidarse en primera división. Su frase sobre Guillamón deja clara la confianza que tiene en su fútbol: «Va a llegar a donde se proponga». «Hugo ha estado conmigo en la Sub-18, Sub-19 y Sub-21, va un año adelantado y podía haber estado perfectamente en la olímpica. Fue uno de los 50 futbolistas últimos que estuvieron dentro de la preselección. Hugo puede llegar dónde él se lo proponga. Tiene calidad, actitud, es inteligente, honrado, buen profesional y tiene unas condiciones extraordinarias. Va a mejorar y va a llegar a dónde se proponga porque lo tiene todo para ser un jugador que juegue muchos años en el Valencia en primera división», afirmaba.

El seleccionador no falló con Hugo. Igual que no lo hizo tampoco con el entonces valencianista Carlos Soler. «Va a dar el salto para debutar con la absoluta en cualquier momento. Lo tiene todo para ser absoluto». Dicho y hecho. La entrevista fue en verano y Carlos debutó en la Absoluta el 2 de septiembre. De la Fuente los conoce desde que eran niños y sabe de lo que se habla.