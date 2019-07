Desguace Cortés: Una segunda vida para el automóvil

Sin duda el reciclaje, la reutilización o las cosas de segunda mano vuelven a estar de moda. Parece que, lo de volver a sacar ropa vieja del armario o, utilizar un envase o recipiente para otro fin del que había sido diseñado, es tendencia. Pues bien, lo mismo ocurre con el recambio de automóvil de segunda mano. Pero no sólo por el ahorro económico que supone, sino por las ventajas medioambientales que repercuten en nuestro medioambiente -el de todos- , que se concretan, en el caso de los vehículos, en un sistema de aprovechamiento de recursos donde todos los elementos cumplen una función de manera continua y son reutilizados para su aprovechamiento en diferentes etapas: la famosa "economía circular".

Ya hace tiempo que la figura del desguace ha pasado de ser vista como un negocio "sucio" o poco profesional, a ser un referente para talleres, mecánicos de plancha y pintura, empresas con grandes flotas y, cómo no, también un referente para particulares. ¿Pero, qué actividades desarrolla un desguace? Realmente su actividad principal es la que le define: CAT, es decir, se trata de un Centro Autorizado para el Tratamiento de los Vehículos al Final de su Vida Útil (VFU). En definitiva, los desguaces son quienes realmente tienen las instalaciones y los medios adecuados para tratar tantos los residuos peligrosos, como no peligrosos que se generan del proceso de descontaminación y/o, extracción de piezas de cada vehículo que se recepciona en un Cento Autorizado.



Arancha García (Directora de Área Industria y Medio ambiente de ANFAC) destaca: "El fin de vida del vehículo cómo ejemplo de sostenibilidad" y es que, el objetivo del cualquier CAT/desguace es el control y gestión de un buen tratamiento medioambiental del vehículo de forma optimizada y trazada.

Pero el desguace ya no sólo es visto cómo el centro autorizado al que hace referencia su nombre, sino también por el servicio profesional y calidad que ofrece. A día de hoy, los desguaces y sus consumidores pueden presumir de una garantía en los recambios de segunda mano de cómo mínimo, seis meses. Otro punto a favor que ha hecho que, para muchos, sea una alternativa muy sugerente para conseguir un recambio. Es más, ya no sólo se trata del recambio usado, es decir, de segunda mano, sino del reconstruido. El recambio reconstruido comienza a ser un arte que el desguace con éxito, gestiona con eficacia y trasparencia. Para aquellos que todavía sean desconocedores de esta tipología del recambio, os adelanto, que no se trata de un recambio reparado. La gran diferencia es que, al recambio reparado únicamente se le cambiaría la pieza averiada y mientras que, el reconstruido aparentemente es recambio totalmente "nuevo" pero, con piezas de segunda mano, potenciando una vez más la reutilización y cómo decíamos al principio, la economía circular.

Es verdad, el vehículo que se encuentra en un Centro Autorizado de Tratamiento o desguace es una clara ilustración de la economía circular, porque, si nos ponemos a pensar en el ciclo de vida completo de un vehículo o cualquier automóvil desde el momento que sale de fábrica hasta su entrada en el CAT, veremos cómo la sostenibilidad y la reducción del impacto medioambiental se cubren y se conectan entre sí, cumpliendo con las tres erres; Reducir, Reutilizar y Reciclar.

En definitiva, con el desguace, el vehículo que llega al final de su vida útil se convierte en un recurso, para que pueda reutilizarse todo aquello que tiene un segundo uso, para reparar aquello que puede tener una segunda vida, para reciclar materiales y finalmente, para aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. Por eso es tan importante que tanto las personas particulares como los profesionales del motor, apuesten por un tratamiento medioambiental de todos los vehículos: su abandono indiscriminado o su entrega a intermediarios no autorizados supone un fraude que nuestra sociedad no se puede permitir.