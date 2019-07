Los concesionarios Jaguar - Land Rover serán Neutros en Carbono gracias a la ayuda de Castrol

El concesionario de Imperauto en València ha sido el primero de los concesionarios JLR en España que se ha unido al nuevo Programa de Neutralidad de Carbono de Castrol. El programa está diseñado para ayudar a los concesionarios a reducir sus emisiones y el impacto medioambiental de los conductores en la conducción.

El Gobierno Español tiene como meta para 2030 reducir las emisiones de GEI en al menos un 20% con respecto a 1990, tal y como establece la UE y el compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París. Castrol está trabajando, como parte del Avance en la Transición Energética de BP, en el desarrollo de lubricantes y servicios con menos carbono; estos programas tienen el objetivo de acelerar positivamente la acción en la reducción de las emisiones.

Como parte del programa, Imperauto se está convirtiendo en un negocio con Certificación de Neutralidad en Carbono. Esto está basado en un compromiso a largo plazo para reducir las emisiones, siendo más eficientes y compensando las emisiones que son inevitables. Esto implica reducir y compensar la huella de carbono actual del negocio operativo del concesionario en València en 201 toneladas. Esto equivale a 2680 viajes en coche desde València a Madrid.

Tras haber llevado a cabo medidas eficientes, el Grupo comprará créditos de carbono para que las emisiones restantes se conviertan en neutras en carbono. Los créditos de carbono son comprados a BP Target Neutral, que invierte en proyectos de reducción de carbono a escala mundial. Cabe destacar que un crédito de carbono es igual a una tonelada de carbono reducido o evitado.

BP Target Neutral tiene una cartera de proyectos de reducción de carbono alrededor del mundo que no solo reduce las emisiones si no que también mejora la calidad de vida. Proyectos como el plan de protección forestal en Zambia, que ayuda a mantener más de 40.000 acres a salvo de la deforestación al fomentar nuevas prácticas agrícolas, el turismo y una mejor educación. Los proyectos de Biogás en China e India y los programas de instalación de estufas en México y Perú no solo reducen la cantidad de leña o carbón que se necesita para los hogares rurales, sino que también tienen un impacto muy positivo en la salud, ya que las familias pueden dejar de cocinar en fogatas, etc.

La reducción de emisiones de estos proyectos está registrada en los registros internacionales, por lo tanto, la emisión de una tonelada de carbono por Imperauto se compensa con una tonelada de carbono reducido por uno de estos proyectos.