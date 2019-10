Jaguar Land Rover invita a probar su nueva gama eléctrica e híbrida

La Red Oficial de Concesionarios de Jaguar Land Rover ha decidido poner en marcha una campaña para acercar a los fans de sus marcas a su nueva gama híbrida y eléctrica, dándoles la oportunidad de disfrutar de una experiencia única de conducción por las grandes ciudades de España. "Electri-City Tour", que ya ha arrancado en Bilbao y Madrid, llevará el primer Jaguar 100% eléctrico, el Jaguar I-PACE y la gama híbrida de Land Rover: Range Rover PHEV, Range Rover Sport PHEV, Discovery Sport MHEV y el nuevo Range Rover Evoque MHEV hasta sus clientes en València del 4 al 6 de noviembre.

Para participar, los interesados tendrán que acceder al "landing de registro" de la marca, que será puesto a su disposición a través de una campaña en web, radio, redes sociales y correo electrónico y que les dará la oportunidad de confirmar su interés por subirse a uno de los híbridos de la casa.

De este modo, los participantes podrán probar por las calles de València el espectacular Jaguar I-PACE, que se ha diseñado y desarrollado en el Reino Unido para atraer a nuevos clientes a la marca Jaguar y a un futuro de vehículos eléctricos. Hasta la fecha, más de 11.000 clientes de más de 60 países han comprado un I-PACE, una opción destacada en su segmento por su capacidad de ofrecer el rendimiento de un deportivo, cero emisiones, un refinamiento espectacular y la funcionalidad de un auténtico SUV. Desde su presentación hace poco más de un año, el I-PACE ha recibido 62 galardones, incluidos World Car of the Year, World Car Design of the Year, World Green Car y European Car of the Year.

Además, los interesados también podrán probar la conducción de la nueva gama de híbridos de Land Rover, entre los que destacan el único y sofisticado Range Rover PHEV, un vehículo que redefine la gama con las eficiencias y el rendimiento que ofrece un híbrido enchufable (PHEV) y todas las cualidades que se puede esperar de un Range Rover; o el Range Rover Sport PHEV, destacado por su rendimiento, calidad y eficiencia, además de por su diseño dinámico y su capacidad de conducción ágil y segura, que se complementan con un aumento del rendimiento y unos bajos niveles de emisiones de nuestro motor más innovador hasta la fecha. Y por último, los nuevos Land Rover Discovery Sport Mild-Hibrid y Range Rover Evoque Mild-Hibrid (MHEV) que ofrecen una seguridad de cinco estrellas Euro NCAP además de mayor elegancia y capacidad.