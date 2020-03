Mientras coronavirus (COVID-19) sigue avanzando por medio mundo, las empresas del sector del automóvil intentan que la cadena de trabajo no se derrumbre más tiempo. Superado (a priori) el pico de infecciones en China, las fábricas asiáticas empiezan a recuperar poco a poco el ritmo. No obstante, con media Europa confindada y las plantas detenidas, el escenario no es el mejor. Las [...]