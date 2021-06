DS aumenta su oferta de vehículos en España, tras los DS 7Croosback, DS 3 Crossback y DS 9, con el compacto DS 4, un modelo que destaca por su elegancia, tecnología y eficiencia. En su estreno nacional tuvimos la ocasión de conocer todas sus novedades, equipamientos y precios, si bien no pudimos probarlo ya que se trató de una presentación estática. Lo primero que nos llamó la atención fue su aspecto, con un diseño sumamente elegante y una presencia imponente gracias a unas proporciones que destacan por su anchura. El nuevo DS 4 ofrece apenas 4,40 metros de longitud, por unos generosos 1,83 metros de anchura y una altura contenida de 1,47 metros. Esto hace que el coche se vea muy aplomado a la carretera y de sensación de aplomo y deportividad incluso en parado. Esta sensación se multiplica cuando se mira de frente, perspectiva desde donde además se aprecian elementos destacados de su diseño como la nueva firma lumínica, con unos faros muy estilizados que ofrecen el sistema DS Matrix LED Vision que combina luces matriciales y direccionales. Se acompañan de luces diurnas compuestas por dos filas de LED a cada lado con 98 LED en total. Y como no, todas estas luces enmarcan el elemento protagonista en cualquier DS, la gran calandra frontal de nueva confección y espacialmente llamativa en este compacto. En la vista de perfil se aprecia lo alargado que es el capó y la gran fluidez de todas unas líneas que se dibujan ininterrumpidamente desde la parte delantera hasta la gran caída del techo en la zaga, con detalles como los pomos enrasados en la carrocería para favorecer la aerodinámica. Además, es desde el lateral cuando mejor se ve lo bajito que es el coche. Una estatura que contrasta con unas gigantescas ruedas que pueden albergar llantas de hasta 20 pulgadas. Y en la zaga de nuevo toman protagonismo las luces con una firma luminosa también inédita con un curioso efecto de escamas grabadas con láser. DS 4 2021 El DS 4 se ofrece con dos variantes: DS 4 Cross, con un aspecto más SUV; y DS 4 Performance Line en la que se enfatiza su deportividad. El primero lleva protecciones específicas en color negro mate en la parte inferior de los paragolpes, marcos superiores de las ventanillas laterales en negro brillante, parrilla de la calandra en negro brillante, llantas distintivas, barras de techo y un techo pintado en el color de la carrocería. Como opción exclusiva, el DS 4 Cross puede estar equipado con el sistema Advanced Traction Control para mejorar la tracción, con los modos: arena, nieve y barro, y Hill Assist Descent Control. Por su parte, el DS 4 Performance Line ofrece un acabado exterior negro con un pack black (DS Wings, barra entre luces traseras, parrilla y marcos de los cristales laterales) y llantas características, además de un interior exclusivo. Interior del nuevo DS 4 Independientemente de la opción escogida, se goza de un interior de referencia en el segmento compacto por su calidad general, sofisticación, tecnología y ergonomía. En su minimalista composición general destacan elementos como el cuadro de instrumentos digital de 17 cm, la pantalla táctil central de 25,4 cm, los aireadores DS Air 'invisibles' o la innovadora pantalla DS E-Toggle de la consola central. Se puede escoger entre tres tipos de combinación de materiales y colores para el habitáculo según versión y acabado: Alcantara negro; Cuero bitono marrón criollo y gris guijarro; Cuero Nappa marrón criolllo. De este modo, a través de sus materiales, con diferentes tipos de cuero, Alcantara, carbono forjado, madera y nuevas técnicas de confección, el interior del DS 4 logra un elevado nivel de refinamiento. Interior del DS 4 2021 Más concretamente las opciones son: interior Opera, compuesto por asientos de cuero Napa Marrón Criollo realizados con forma de correa de reloj, detalles de madera de fresno marrón y grandes superficies de cuero Napa Marrón Criollo completan; o Performance Line, con Alcantara para cubrir el salpicadero, el panel de las puertas y toda la consola central, asientos os de alta densidad con tejido Basalto con Alcantara realzados con un pespunte específico oro y carmín, y el volante adornado con una pieza única de carbono forjado en el brazo inferior. Tecnología de vanguardia para el DS 4 Además de su por su sofisticado aspecto, el habitáculo del DS 4 destaca por su avanzada tecnología. En cuanto a conectividad, la prioridad ha sido ofrecer soluciones para que el conductor no tenga que apartar la mirada de la carretera, una garantía de seguridad innegable. Llamada DS Extended Head-UP Display, la señalización frontal extendida ofrece una experiencia visual vanguardista que es un primer paso hacia la realidad aumentada. Así, a través de una nueva tecnología inmersiva, las informaciones indispensables para la conducción se proyectan directamente sobre la carretera. A través de un efecto óptico, los datos se muestran a cuatro metros delante del parabrisas para acompañar la mirada del conductor en una diagonal de 21 pulgadas, nunca antes alcanzada en el segmento. Las informaciones esenciales como la velocidad, las ayudas a la conducción, la navegación y los mensajes de advertencia, o incluso la canción que está escuchando o la llamada que recibe, se encuentran proyectadas en la carretera. Esta tecnología forma parte de una oferta más global, en el corazón de un sistema de información y entretenimiento de 10 pulgadas completamente rediseñado: DS Iris System. La nueva interfaz incorpora una ergonomía tipo smartphone con una interfaz táctil, fluida y reactiva, basada en el concepto de perfiles totalmente personalizables mediante widgets. Tecnología en el DS 4 El DS Iris System también se puede controlar mediante voz y gestos, con un asistente personal capaz de reconocer lo que se dice para que el sistema ejecute las órdenes. El control por gestos, DS Smart Touch, ubicado en la consola central es una pantalla accesible con la punta de los dedos capaz de identificar movimientos comunes como hacer zoom, reducirlo y reconocer la escritura. Toda esta tecnología se puede rematar con un conjunto de alta fidelidad Focal Electra de 690 vatios y catorce altavoces con ventanillas acústicas laterales, y con un sistema de purificación del aire que proporciona una protección activa del habitáculo con sensores de partículas PM2.5 en el interior y detección de la contaminación exterior. Pero no toda la tecnología está enfocada al infoentretenimiento y la conectividad, ya que también se cuenta con los últimos avances en seguridad y ayudas a la conducción para brindar un nivel 2 de conducción semiautónoma. El DS Drive Assist 2.0 mediante su control de crucero, puede adaptar la velocidad en función del tráfico, y tiene la capacidad de pararse y arrancar en los atascos. Pero además es capaz de: realizar adelantamientos semiautomáticos, ajustar la velocidad en curvas y ofrecer recomendaciones anticipadas de la velocidad anunciada en las señales de tráfico. DS 4 2021 A su vez, los nuevos 'radar corners' permiten otras funciones, como la vigilancia del ángulo muerto a larga distancia (con un alcance de 75 m), y la alerta de tráfico trasero, para evitar una colisión con un peligro en los ángulos muertos. La suspensión pilotada DS Active Scan Suspension se anticipa las irregularidades de la carretera y adapta la dureza en las ruedas de forma independiente. De este modo hace que la suspensión sea más rígida o más flexible según la carretera. El resultado es un confort óptimo sea cual sea el estado de la carretera. Otra tecnología que ha permitido a DS Automobiles diferenciarse de la competencia es el DS Night Vision. El sistema proporciona una mejor visibilidad de la carretera y sus peligros. Una cámara de infrarrojos, colocada en la rejilla, detecta peatones y animales hasta 200 metros de noche y con poca luminosidad. El conductor visualiza los peligros de la carretera en el panel de instrumentos digital para poder reaccionar. Un sistema de visión 360° con cuatro cámaras, dos de ellas en los retrovisores exteriores, ayudan también al conductor en las maniobras. Motores, acabados y precios del DS 4 2021 El DS 4 2021 está disponible desde su lanzamiento con versiones híbridas enchufables E-Tense, aprovechando toda su experiencia en el campeonato de Fórmula E, donde venció en las temporadas 2019 y 2020. Esta tecnología PHEV combina un motor de gasolina de 4 cilindros sobrealimentado de 180 CV y un motor eléctrico de 110 CV integrado en la caja de cambios e-EAT8, lo que en conjunto rinden 225 CV. Todo ello alimentado por una batería más eficiente gracias a nuevas celdas, más compactas y de mayor capacidad, colocada detrás del travesaño deformable y que permitirá una autonomía de más de 50 kilómetros en modo cero emisiones (ciclo combinado WLTP). DS 4 2021 También se ofrecerán versiones de gasolina PureTech de 130, 180 y 225 caballos y una versión BlueHDi diésel de 130 caballos. Todos estos modelos recibirán exclusivamente cajas de cambios automáticas de 8 velocidades. El DS 4 presenta así una amplia gama de versiones multienergía especialmente eficientes, apoyadas en soluciones aerodinámicas de primer nivel. En cuanto equipamientos, el compacto de la firma de lujo francesa cuenta con seis opciones distintas: Bastille +, Performance Line, Trocadero, Rivoli, Cross y La Première. El precio del DS 4 2021 con motores gasolina va desde los 29.900 y hasta los 49.200 euros; con el propulsor diésel abarca desde los 32.250 a los 41.150 euros; y con el sistema híbrido enchufable E-Tense 225 desde 38.950 hasta 51.150 euros. Leer Más +