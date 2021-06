El Consejo de Ministros extraordinario del 24 de junio aprobará con casi toda probabilidad un decreto ley que permitirá ir sin mascarilla en espacios abiertos a partir del 26 de junio, como avanzó ya el presidente Pedro SánchezPedro Sánchez. Pero, ¿en el coche será obligatorio seguir llevando mascarilla? Al tratarse de un espacio cerrado, en a priori no le afectará está nueva norma, por lo que si se comparte el vehículo con otras personas que no sean convivientes en un mismo domicilio, sí será obligatorio llevar mascarilla en el coche. Si se viaja sólo, o con acompañantes con las que se comparte domicilio, no se estará obligado a llevarla. La mascarilla es obligatoria en trasporte público Es decir, que lo más probable es que seguirá siendo obligatorio el uso de mascarilla tanto en el coche como en el trasporte público, en arreglo al Real Decreto-ley 2/2021, del 29 de marzo, en el que se especificaba que: "las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas en los siguientes casos": Vía pública o espacios al aire libreEspacios cerradosTransporte de viajeros: siempre. Esto incluye medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. Es decir, que si vas en coche y llevas a alguien que no viva contigo, sí estarás obligado a llevar mascarilla en coche, aunque a partir del 26 de junio puedas quitártela para ir por la calle. Si incumples esta norma podrás ser sancionado con hasta 100 euros de multa. Mascarilla a partir del 26 de junio ¿Podré ir por la calle sin mascarilla? Si cumplen con el anuncio de Sánchez sí, ya que se trata de un espacio abierto ¿Podré ir en coche sin mascarilla? Si viajas con más personas con las que no eres conviviente deberás llevar mascarilla; si vas solo o con personas que viven contigo, podrás quitártela. ¿Debo llevar mascarilla en transporte público? Sí, en este caso se mantiene la obligatoriedad de llevar mascarilla. ¿Debo ponerme la mascarilla si bajo a poner gasolina? En principio, si es una gasolinera común en un espacio abierto no deberías estar obligado a llevar mascarilla. Aunque si no es de autoservicio y debes entrar a pagar en la tienda, seguro que deberás llevar la mascarilla puesta. Excepciones para no llevar mascarilla en el coche a partir del 26 de junio Pero como ya recordamos en su día, existen excepciones para ir sin mascarilla en el coche y evitar la multa de 100 euros. Ser el único ocupante del cocheViajar miembros de un mismo domicilioPor prescripción médicaSi el ocupante tiene menos de seis añosPor una causa de fuerza mayor ¿Podré viajar este verano con mis amigos sin llevar la mascarilla en el coche? Atendiendo a lo anteriormente descrito, en principio sólo se podría viajar con los amigos en el coche sin mascarilla si todos los que vayan en el vehículo son convivientes en un mismo domicilio. De lo contrario se está obligado a llevar mascarilla en el coche, aunque se circule con las ventanillas bajadas. ¿Debo llevar mascarilla en moto a partir del 26 de junio? Lo lógico sería pensar que no se debería llevar mascarilla en moto a partir del 26 de junio, ya que la moto no se puede considerar un espacio cerrado. Pero, por el contrario, la ley dicta que sólo se puede ir en moto sin mascarilla si se viaja solo, o con un acompañante que sea conviviente. De lo contrario, para viajar sin mascarilla ambos deben utilizar un casco integral. Si se utilizan cascos de tipo jet, los dos deberán llevar mascarilla si no comparten el mismo domicilio. Por tanto, resulta imposible saber qué decisión tomará el Consejo de Ministros extraordinario a este respecto. Mascarilla en motor ¿Hay que llevar mascarilla en un descapotable? Un caso similar al de la moto sería el de un descapotable, ya que al abrirlo se viaja prácticamente al aire libre, lo que podría considerarse un espacio abierto. Pero la ley no hace distinciones entre vehículos, por lo que un descapotable se considera igual que un coche normal, debiendo de cumplir las exigencias que en cualquier otro vehículo. Es decir, que en un descapotable se deberá llevar mascarilla si no vas solo, con convivientes, o tienes una fuerza mayor o una prescripción médica que lo justifique. Toda esta información se actualizará y modificará en el momento en el que el Consejo de Ministros extraordinario del 24 de junio publique el nuevo decreto ley sobre el uso de la mascarilla. Leer Más +