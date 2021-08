El Porsche Taycan es un coche relativamente nuevo. De hecho, su llegada al mercado se produjo el año pasado. Pero eso no quiere decir que la firma alemana no quiera mejorar uno de sus coches más importantes, por su éxito en el mercado con más de 20.000 unidades vendidas en el primer semestre de 2021, y por ser su primer coche eléctrico. Es por eso que la marca de Stuttgart ha decidido actualizarlo tecnológicamente para sumar más funciones tanto a nivel de conectividad como de confort, así como, dicen, para ganar cierta autonomía.

Estéticamente no hay cambio alguno, aunque Porsche ha añadido también nuevos colores al catálogo del eléctrico. Para ello, ha añadido dos opciones a su proceso de configuración: Paint to Sample y Paint to Sample Plus. A los 17 colores originales del Taycan, la primera opción permite 65 más, entre ellos el Azul Moonlight, el verde Acid, el rojo Rubystar o el azul Riviera. El segundo ofrecerá libertad casi total en la elección del color.

Autonomía, Android Auto y aparcamiento automático

Más allá de los nuevos colores, las principales novedades del Taycan, tanto la berlina como el Taycan Cross Turismo, son tecnológicas. En primer lugar, Porsche asegura que ha ganado autonomía, aunque no da una cifra concreta de kilómetros porque "no se homologarán nuevos consumos para esta actualización". La marca alemana atribuye a mejoras en la eficiencia de sus motores esta mejora de su alcance. En ese sentido, en los modos Range y Normal, el motor eléctrico delantero se apagará cuando la demanda de aceleración sea baja, quedando el trasero como único motor en funcionamiento. El trasero también se apagará en la conducción por inercia o cuando el coche esté detenido para ahorrar más energía. Porsche también anuncia mejoras en la gestión térmica de la batería para que el proceso de carga rápida se pueda iniciar ahora más rápido.

Otra de las novedades es la opción Remote Park Assist,Remote Park Assist un sistema que permitirá al usuario habilitar el aparcamiento automático del coche. El conductor, al encontrar un sitio, en línea o en batería, lo suficientemente amplio para el Taycan, solo tendrá que bajarse, entrar en la aplicación Porsche Connect y pulsar un botón en la interfaz de la misma para que el eléctrico aparque solo.

Por último, se ha añadido Android Auto al sistema de infoentretenimiento Porsche Communication Management como parte de las mejoras disponibles en su ya sexta generación. El PCM, que ya contaba con Apple CarPlay, también incluye una revisión del asistente de voz Voice Pilot para reconocer mejor el lenguaje cotidiano y mejoras de velocidad para el sistema de navegación.