Vas por la carretera y en ese momento te dascuenta que te ha podido cazar un radar de velocidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) a más velocidad de la que tocaba. Desde entonces te quedas con la duda… ¿me habrá pillado? Ya sólo queda esperar a que te llegue la posible notificación. Pero, ¿cuánto tarda en llegar una multa de la DGT?

Si te han pillado en un control no hay duda, ya que el agente te dirá de inmediato si has cometido una infracción y cual es la sanción por ello. Pero en muchos casos nos percatamos de que había un radar móvil una vez sobrepasado, nos despistamos en un radar fijo y lo pasamos a más velocidad de la permitida, o sencillamente vemos el flash del dispositivo si es por la noche. Pero en estos tres últimos casos, a los que podríamos sumar las sanciones que impone el Pegasusdesde el cielo, sólo cabe esperar a que nos llegue una notificación en caso de haber cometido una irregularidad al volante.

De media, la notificación de las multas de la DGT suele tardar entre una y tres semanas en llegar a casa del infractor. Si se cumple más de un mes desde que crees que cometiste la irregularidad, lo más seguro es que por lo que fuese no te haya pillado el radar, o que no fueras tan rápido como pensabas. Hay que tener en cuenta siempre que existe un margen de error. En un reportaje previo ya te mostramos a qué velocidad multan los radares y cuánto puedes superar la velocidad máxima permitida. Y no olvides que el 7 es el número clave que te ayudará a evitar las multas de velocidad.

Pero existen algunos casos en los que por alguna cuestión la notificación de la multa puede tardar más en llegar. Eso sí, si ha pasado medio año desde entonces, puedes estar seguro de que no te llegará nada, puesto que la administración establece un plazo máximo de tres meses en infracciones leves y seis meses en infracciones graves para notificar la sanción.

Cómo saber si tengo multas de tráfico de la DGT

Hasta hace relativamente poco, sólo podías saber si tenías multas de tráfico consultando consultar el Boletín Oficial del Estado (BOE) o esperando a que te llegase la notificación de la sanción por correo postal. Ahora, con las nuevas tecnologías, puedes consultar esta información de una forma más rápida y sencilla desde cualquier parte del mundo gracias a los dispositivos móviles e Internet. En este reportaje te explicamos cómo hacerlo.

Si finalmente te llega la multa, en este artículo te explicamos los plazos que tienes para pagarla y el tiempo necesario para que prescriba.