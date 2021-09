Ken Block es conocido por varios hitos en el mundo del motor. A su trayectoria en el mundo de los ralis y la espectacular categoría Rallycross, el estadounidense es una de las personalidades más vistas en Youtube por sus peripecias al volante con coches como el Ford Focus RS o el Subaru WRX STi, así como sus creaciones, casi todas modificaciones de Ford, el Hoonicorn y el Hoonitruck. Sin embargo, a principios de este año dejó de ser embajador de la firma estadounidense y, desde entonces, se ha estado especulando con qué marca trabajaría. Finalmente, el estadounidense, cofundador de DC Shoes y la escudería Hoonigan, ha firmado con Audi y además centrará sus esfuerzos en impulsar la movilidad eléctrica.

La marca alemana y Block unen sus caminos en el que, según las palabras del piloto, ha sido uno de sus grandes deseos. "Audi encendió mi pasión por el automovilismo. Estoy muy emocionado. Juntos, desarrollaremos proyectos innovadores y ampliaremos los límites de la movilidad eléctrica". Esta relación empezó hace décadas cuando el estadounidense quedó prendado del Audi quattro del WRC y el Audi Sport quattro S1 que subió la mítica montaña Pikes Peak. Como parte de este acuerdo, el piloto ha podido cumplir sus sueños conduciendo ese mito de los ralis, el clásico V8 quattro del DTM y otros coches más modernos como el e-tron Vision Gran Turismo, eléctrico.

Enfoque eléctrico

Aunque se da por sentado que Ken Block no desperdiciará la ocasión de hacer algún vídeo con el mítico Sport quattro S1, ambas partes centrarán sus esfuerzos en impulsar la movilidad eléctrica. Tras probar el RS e-tron GT, la berlina eléctrica deportiva de la marca, el piloto admitió que "la experiencia de conducción es alucinante. El coche es muy rápido y se maneja muy bien". Block destacó su bajo centro de gravedad y, gracias a este hecho, su agilidad.

Audi, como es habitual, no deja nada al azar y la apuesta por Block responde a su experiencia a bordo de coches eléctricos, consiguiendo la tercera posición en la última etapa del Dakar 2020 con un prototipo eléctrico y participando en la serie de Rallycross Projekt E para coches eléctricos, ganando además la primera prueba en el trazado de Höljes. "La movilidad eléctrica es el futuro y los coches eléctricos representan un salto adelante par a nosotros como sociedad, reduciendo las emisiones", dice Block en el comunicado oficial. Aun así, sus motivaciones van más allá del medioambiente, el piloto también expilcia que "además se trata de rendimiento. Me encanta cualquier cosa que me haga ir más rápido y los coches eléctricos pueden hacerlo". "En cuanto al sonido, tengo hijos a los que no les importa", sentencia.

Desde Audi, Oliver Hoffmann, director de desarrollo técnico de la marca, prometen "intentar superar los límites cada día, para crear el futuro de la movilidad. Nuestro objetivo es fascinar a nuestros clientes con un diseño progresivo, una tecnología innovadora y un amplio ecosistema digital". "Ken Block comparte nuestro amor por el rendimiento y tiene la capacidad de inspirar a la gente", acaba Henrik Wenders, vicepresidente de Audi.