La batería del coche es un elemento imprescindible del vehículo, puesto que es la fuente de energía que se encarga de que el motor y los sistemas eléctricos funcionen. Tal como explica el Race, si el estado de la batería no es el adecuado, podría peligrar tu seguridad al volante. Por ello, es muy importante que realices un buen mantenimiento de esta pieza, y más de cara al invierno, ya que la temperatura exterior influye considerablemente en su rendimiento y los climas fríos pueden hacer que deje de funcionar.

Para conducir con la máxima seguridad durante los meses fríos de otoño e invierno, es imprescindible que acudas a un taller para realizar una revisión a fondo de tu automóvil y su puesta a punto. Durante la revisión, es importante que los técnicos inspeccionen la batería de tu vehículo para verificar en qué condiciones se encuentra y si es necesario cambiarla por una nueva. Ten en cuenta que los expertos recomiendan revisar la batería del coche cada seis meses en los vehículos que tienen más de dos años.

Consejos para cuidar la batería del coche

Si no vas a utilizar el coche durante un tiempo, el Race aconseja desconectar la batería del vehículo para evitar posibles problemas en el futuro, ya que aunque el vehículo esté parado, consume electricidad, lo que significa que la batería puede ir descargándose lentamente.

Desconectar la batería es muy sencillo. Para ello, únicamente debes desconectar los bornes de la batería. En primer lugar, el borne negativo que corresponde al cable negro y, a continuación, el borne positivo, que es el del cable rojo.

Por otro lado, para mantener la batería del coche en perfecto estado durante los meses fríos, es aconsejable que resguardes el vehículo en un garaje. En caso de no disponer de uno, puedes cubrir el vano motor, bajo el capó, con una manta gorda.

¿Cómo saber qué batería lleva tu coche?

Para saber qué tipo de batería equipa tu coche y sus características, debes consultar el libro de mantenimiento del vehículo. Ten en cuenta que bajo ningún concepto debes sustituir la batería por otra con menos prestaciones que las que recomienda el fabricante. También debes tener en cuenta el tamaño de la pieza, ya que el espacio de algunos coches para la colocación de la batería es reducido.

Duración de la batería

Por norma general, una batería de coche suele durar entre tres y cinco años, aunque durará más o menos en función del uso que le des al vehículo. No durará lo mismo si utilizas el coche solo para trayectos cortos dentro de la ciudad, que si pasas muchas horas al volante. Además, como hemos comentado anteriormente, la temperatura exterior y el mantenimiento que le des al vehículo también afectan a la duración de la batería.

No obstante, algunos de los síntomas que indican que es necesario sustituir la batería son: no conseguir arrancar el motor o tardar demasiado en hacerlo, escuchar chasquidos al arrancar el vehículo o no conseguir recargar la batería tras circular con el coche.

Por otro lado, si la batería de tu coche tiene más de cuatro años, independientemente de que funcione con total normalidad, será recomendable cambiarla, ya que pasado ese tiempo aumentan las posibilidades de que deje de funcionar de un momento a otro.

Cómo arrancar el coche con pinzas

En primer lugar, debes colocar el cable de color negro en el borne negativo de la batería. A continuación, debes colocar el otro extremo de la pinza en el borne negro del otro vehículo que transmitirá la energía al tuyo. Acto seguido, debes efectuar el mismo procedimiento con el cable rojo, conectando los bornes positivos de ambos coches. Por último, arrancarás el coche cuya batería funciona correctamente y, a continuación, girarás la llave del coche que se pretende arrancar. Este último debería encenderse sin ningún problema.