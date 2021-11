Después de un año de parón obligado por la pandemia, el Salón EICMA de Milán ha vuelto a ser el epicentro del mundo de las dos ruedas durante esta semana. Había ganas de salón de Milán, de ver en directo las nuevas propuestas de las marcas donde no han faltado los grandes actores del sector. La presencia de marcas y modelos eléctricos ha ganado un especial protagonismo con firmas como la líder del segmento Zero Motorcycles, Niu y las españolas eBroh y SilenceZero Motorcycles.

Aprilia, más concreto el Grupo Piaggio brillaron con luz propia en la cita milanesa. La puesta en escena de una versión de la deportiva RS 660 Limited Edition y Tuono 660 Factory, además del escúter SR GT fue el golpe de efecto de la marca deportiva de Piaggio que contó como atractivo la presencia de las motos de MotoGP. No obstante fue Moto Guzzi la firma que acaparó mayor protagonismo con la esperada V100 Mandello, una sport-turismo, además de la V85 TT Guardia d’Onore, su maxitrail. Y de la mano de Piaggio destacaron las exclusivas Piaggio 1Piaggio 1 diseñada por Feng Chen Wang y la (Vespa Elettrica) RED. Las nuevas ADV 350 y CBR1000RR-R SP Fireblade 30th Aniversary han sido las dos bazas que se había guardado Honda para el salón EICMA de Milán. Porque la firma japonesa ha ido desgranando poco a poco sus novedades de cara a 2022 con la presentación de la renovada gama CB500renovada gama CB500, las actualizadas Monkey y Super Cup, además de la novedosa NT1100NT1100, su última propuesta para los amantes de los viajes en moto. Además también ha contado con los nuevos colores expuestos en el salón EICMA para la SH125i, X-ADV, Forza 125, Forza 350, CB650R, CBR650R, CMX500 Rebel, CMX1100 Rebel, Gold Wing y Gold Wing 'Tour'. Encabezando la gama de Honda en el EICMA están las nuevas CBR1000RR-R Fireblade, Fireblade SP y Fireblade SP 30 th Anniversary, todo una homenaje a la revolucionaria Fireblade original de 1992 que cambió las reglas del juego. El ADV350 destaca, entre otras cosas, por el espacio bajo el asiento para dos cascos integrales, además de un cargador USB en la guantera y la llave inteligente. El parabrisas es ajustable en altura y el cuadro de instrumentos LCD también integra el sistema de control de voz Honda Smartphone Voice Control. El Control de Par Seleccionable Honda (HSTC) viene equipado de serie. De la importancia de EICMA para los fabricantes da fe Kawasaki ya que fue su presidente Iroshi Ito, quien se ha encargado de introducir los nuevos modelos en el salón de Milán. La Ninja H2 SX, un espectacular modelo Sport Touring que equipa la más avanzada tecnología en ayudas a la conducción, la Versys 650, el modelo más versátil de la marca que se actualiza en 2022 y la Z900 SE, versión equipada con suspensiones Öhlins y frenos Brembo son las estrellas de la firma japonesa. Benelli apuesta por el segmento de las maxitrail con la puesta de largo de la TRK 800 mientras que para Moto Morini ha sido una feria especial desde su retorno como marca debutando con otro modelo adventure y más propuesta de carretera. Kymco, por su parte, reafirma su apuesta por las motos eléctricas con el sello Ionex mientras que como novedades con motor de combustión propone un renovado AK 550, Xciting S 400 y Agility S PlusAK 550Xciting S 400, todos ellos escúteres. Conocidas ya algunas novedades de MV Agusta, como las preciosas Superveloce Ago, la estrella ha sido el proyecto Lucky Explorer, que retoma el espíritu de las Cagiva Elephant del Rally París-Dakar para presentar los prototipos de dos nuevos modelos aventureros: la MV Agusta Lucky 9.5 y Lucky 5.5. Rieju presenta la Adventure 125 y además ha llevado al EICMA su gama de hard enduro con modelos de 300 y 125, además de la 200 y 250 Racing y Pro. La MRT 50SM estrena versión Trophy y las MRT125 se actualizan. Royal Enfield ha presentado su nueva motocicleta SG650 Concept, con la que empieza a escribir un nuevo capítulo en los ya 120 años de historia, prototipo que junto a la Interceptor INT 650 120 aniversario y GT 650 120 aniversario brillaron con luz propia. La Suzuki GSX-S1000 GTSuzuki GSX-S1000 GT es la apuesta de la firma de Hammamatsu que contó con la presencia de sus pilotos de MotoGP, Alex Rins y Joan Mir, en el certamen italiano. Tres modelos ha desvelado SYM, importada en España por Grupo Bordoy, como son los nuevos Joyride 300, 4Mica y HuskyADV, este último un modelo de corte aventurero, que se suman a los interesantes Jet X 125 y Maxsym TL 508, dos modelos que van a dar mucho juego en el mercado nacional. Hasta diez novedades de cara a 2022 ha traído Triumph a Milán con el prototipo de la nueva Tiger 1200 como estrella. Tiger Sport 660, Speed Triple 1200 RR, Tiger 900 Bond Edition, Street Scrambler Gold Line, Boneville T120 Black Gold Line, Scrambler 1200 XE Gold Line, Street Twin EC1 2022, Thruxton RS Top Up y Rocket 3 R 221 llegarán al catálogo de Triumph para 2022. Voge, por su parte, alimenta el segmento de los escúteres con el SR4, de 350cc y que toma como base el BMW C400. Por último y no menos importante Yamaha ha hecho una demostración de fuerza con la puesta en escena de la MT-01 SP, XSR700, XSR700 XTribute, MT-09, MT-09 SP, YZF-R6 Race, XSR900 y TMax 2022, alguno de ellos ya presentados en los últimos meses. Con todo, EICMA ha vuelto a ser el mejor escenario para ir retomando la normalidad de cara a próximas citas como Vive la Moto, el Salón de la Moto de Madrid que regresa en 2022 como referencia nacional del segmento. LAS MOTOS ELÉCTRICAS GANAN PROTAGONISMO EN MILÁN Hace unos años, resultaban un producto exótico, unas propuestas con mimbres futuristas. Pero actualmente las motos eléctricas son una realidad del presente venidas del futuro. Cada vez hay más marcas que apuestan por la movilidad sostenible con motos cero emisiones, ya sean marcas nativas que solo producen este tipo de motos como Horwin, Cake, Silence, Ebroh y Zero Motorcycles, por nombrar un pequeño ejemplo, y otras que amplían sus catálogos con modelos eléctricos como Kymco, Rieju y SYM. En el caso de la española Ebroh ha presentado la nueva Bravo CR, un modelo carenado con una potencia de 8,4 kW, una velocidad punta de 115 km/h y hasta 100 kms de autonomía. También Silence ha traído su nanocar S04 a pesar de tratarse de una feria de dos ruedas, y junto a él la S01 Plus y la Battery Station, el sistema para intercambiar baterías. SYM, Niu, Cake, Qooder, Vmoto Soco, Ox Motorcycles, Yadea, Ottobike, Soriano Motori, Wayel, Revolt, Horwin, Verge Motorcycles, ThunderVolt, Next Electric Motors, Tromox y Garelli son una muestra de la creciente presencia de motos eléctricas donde la estadounidense Zero Motorcycles es la referencia obligada con la SR 2022 como novedad. La firma de Santa Cruz también ha exhibido modelos especiales como la SR/S personalizada por Deus Ex Machina, la DSR Black Forest del proyecto AfricaX que atravesó el continente africano, la SR/F que participó en la carrera Pikes Pike y la SR/S de la policía. En el caso de Niu ha presentado los innovadores MQI GT EVO, RQi Sport, NQi GTS e YQi. El futuro es eléctrico, el futuro ya está aquí.