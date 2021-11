El próximo 28 de febrero se dará a conocer en Ginebra el nombre del coche ganador del prestigioso premio The Car Of THe Year. El vencedor del galardón más longevo del mundo saldrá de entre los siete vehículos finalistas que hoy se han anunciado. Cupra Born, Ford Mustang Mach-e, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane e-Tech y Skoda Enyaq iV son los elegidos de una lista de más de 30 modelos candidatos por los 61 jurados representando a 23 países (entre los que nos encontramos un representante de NEOMOTOR y Prensa Ibérica) de Europa.

La cita de este año es histórica, ya que por primera vez en los 58 años de trayectoria ininterrumpida del premio Car Of The Year, todos los finalistas son eléctricos. Bueno, casi (de momento), ya que solo el Peugeot 308 aporta motorizaciones de combustión (gasolina y diésel) además de un híbrido enchufable. No obstante, el 308 también contará con una versión 100% eléctrica. Así que en el momento de la votación final todos serán eléctricos. Con la lista de finalistas de este año se confirma la tendencia de la electrificación, y los jurados han apostado por introducir los vehículos que aportan mejores soluciones con esta tecnología. De hecho, en el pasado, dos coches 100% eléctricos ya lograron el premio. En 2011 lo hizo el Nissan Leaf y desde entonces los modelos electricos se han ido colando en las listas hasta que en 2019 logró el galardón el Jaguar i-Pace. Ahora ya no parece haber vuelta atrás, en un claro mensaje de los jurados de que el futuro pasa sí o sí por la electrificación. La consolidación de Cupra Entre los finalistas hay que destacar al Cupra Born, el primer modelo 100% eléctrico de la marca española de Seat. Se trata de la primera vez en la historia que una marca consigue entrar en la lista de los siete finalistas dos años seguidos en su debut en el mercado. El pasado año fue el Cupra Formentor y este es el Born. La mayoría de los finalistas ofrecen prestaciones similares y carrocerías que están a caballo entre los utilitarios y los SUV compactos. Incluso hay dos que son hermanos como es el caso del Hyundai Ioniq 5 y el Kia EV6. Como comentamos, solo el Peugeot 308 ofrece motores diésel y gasolina en su oferta, además de un PHEV. La marca ha confrmado la versión 100% eléctrica para más adelante. Todos ellos pelearán desde hoy hasta el 28 de febrero para hacerse conla corona que el pasado año se llevó el Toyota Yaris.