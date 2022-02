Esta tarde se conocerá el ganador del premio The Car Of The Year 2022. Tras haberlos probado a conciencia y evaluado sus prestaciones, dinamismo y cualidades, hemos votado en consecuencia. No ha sido una elección fácil y en el resultado final se verá que en esta edición la disputa ha sido más reñida que nunca. Los finalistas han mostrado el bagaje que supone apostar por la electrificación, un mundo que en España aún nos pilla con el pie cambiado, pero que a marchas forzadas deberemos adaptarlos a ella.

En el INTA de Madrid, y gracias al esfuerzo del equipo de profesionales de Motorpress, pudimos probar los siete finalistas de la edición de este año. Uno por uno, son coches dignos de mención y destacan por al menos una cualidad. Alguno dispone de más argumentos pero cada país decidirá si basta para ser coronado rey. Por orden alfabético, esta es la opinión que le merece cada uno de los siete finalistas al jurado de El Periódico y Prensa Ibérica, nuestro compañero Xavier Pérez. Cupra Born Cupra Born El compacto 100% eléctrico de la marca española es uno de los favoritos. La marca repite como finalista este año con su primer modelo 100% eléctrico. Es el más compacto, radical y ‘canalla’ de los siete. Con soluciones dinámicas interesantes y un diseño que mejora a su pariente alemán ID.3. Un buen finalista para una batalla electrizante. Ford Mustang Mach-e Ford Mustang Mach-e Si queremos un deportivo de altas prestaciones racional éste es la mejor elección. Toda la pasión de la enseña Mustang se traslada a su diseño y a sus reacciones en carretera y circuito. La ciudad no es su fuerte. Tecnológicamente bien armado. Hyundai Ioniq5 Hyundai Ioniq5 Su diseño con un cierto aire retro le confiere un valor diferencial respecto al resto de competidores. Tecnológicamente avanzado, muy claro en sus funcionalidades y con una dinámica más ratonera y deportiva de lo esperado. Kia EV6 Kia EV6 Bueno en todas las facetas y con una importante apuesta por un diseño muy deportivo a la vez que elegante. Fácil de conducir, recargar y ‘trastear’ en sus aplicaciones tecnológicas. Excelente. Muy divertido si nos atrevemos a darle 'vidilla'. Peugeot 308 Peugeot 308 De todos los finalistas es el coche más coche de todos. Ofrece un diseño más radical que la generación anterior y tal vez su apuesta del nuevo i-cockpit es demasiado complicada. Buen rendimiento y prestaciones. Renault Mégane E-Tech Renault Mégane E-Tech Traza el camino futuro de la electrificación total en la nueva Renaulution impulsada por Luca de Meo. Un coche que tiene de todo y en el que Google también juega un papel esencial. Completo y con mucho potencial. Skoda Enyaq iV Skoda Enyaq iV El modelo 100% eléctrico de la marca checa es el que ofrece unas mejores cotas de espacio interior y comodidad para viajes largos. No destaca por su diseño, pero en la sencillez radica buena parte de su éxito.