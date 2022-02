Solo puede quedar uno. Este lunes 28 de febrero a las 17.00 horas se dará a conocer el coche ganador del premio 'The Car of the Year' 2022, el máximo galardón del sector de la automoción. Este año, la final es eléctrica, con seis eléctricos puros y un coche, el Peugeot 308, que ofrece versiones enchufables y recibirá también una variante eléctrica en 2023.