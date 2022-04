Wallbox ya ha empezado a construir su primera planta de fabricación de cargadores para vehículos eléctricos en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Arlington, Texas, con una inversión de alrededor de 11 millones de dólares. Se espera que la planta, de 12.000 metros cuadrados, tenga "capacidad suficiente" para apoyar los planes de expansión de la compañía en Norteamérica durante la próxima década.

Wallbox espera comenzar la producción en sus instalaciones en otoño de este año y prevé fabricar inicialmente más de 250.000 unidades para el cierre de 2021, incrementando el ritmo productivo hasta más de 500.000 en 2025. Inicialmente, se empezará con el ensamblaje de cargadores domésticos Pulsar Plus y, en 2023, el bidireccional Quasar 2, el público rápido Supernova, y el público ultrarrápido Hypernova.

La nueva fábrica creará aproximadamente 250 puestos de trabajo directos en la región hasta 2030 y Wallbox tiene previsto asociarse con proveedores estadounidenses para diseñar y construir la planta, los espacios de almacenamiento y la nueva línea de montaje. Según la compañía, esta planta desarrollará un papel "fundamental" en el proceso de expansión de la empresa en América del Norte, permitiendo a la empresa mejorar el tiempo de entrega, reducir los costes de transporte y optar a subvenciones del Gobierno estadounidense.

Wallbox en Estados Unidos

Para Wallbox, el mercado norteamericano es clave para alcanzar su objetivo de facturar hasta 1.000 millones de dólares para 2025. Según Enric Asunción, consejero delegado de la firma de cargadores, Estados Unidos es un mercado “estratégico porque es un solo país y tenemos una solución ideal para su mercado”. La compañía catalana desembarcó en Estados Unidos en 2020 y desde entonces se ha consolidado tras cumplir una serie de hitos conseguidos gracias a una hoja de ruta perfectamente estudiada y adaptada a las necesidades y costumbres de un mercado muy exigente, tan dado a apostar por el producto local y dominado por Tesla.

La marca empezó su expansión estadounidense en el CES de Las Vegas de 2020 y desde entonces ha crecido hasta certificar su explosión en el país norteamricano con un anuncio en la Super Bowl, el pasado mes de febrero. En el certamen en la ‘Ciudad del Pecado’, la recepción de la marca no pudo ser mejor, presentando el Quasar, su primer cargador bidireccional, y el Pulsar Plus, su cargador inteligente para hogares, y llevándose cuatro premios, entre ellos el de ‘Mejor Producto del CES‘, otorgado por Newsweek. Entre otros logros, Wallbox ha llegado a colocar el Pulsar Plus como número uno en ventas en la categoría de carga de vehículos eléctricos de Amazon y a ganarse la categoría de Amazon’s Choice.