El salto de calidad que ha experimentado el nuevo Lexus NX con respecto a su predecesor, es extraordinario, mejorando en diseño, calidad interior, eficiencia, confort e incluso dinamismo.

Para Lexusno era fácil renovar un modelo del que ha vendido desde 2014 nada menos que 170.000 unidades. Pero con un acertado trabajo, y con nada menos que un 95% de piezas nuevas, lo cierto es que lo ha conseguido con un sobresaliente resultado.

En cuanto a diseño, el nuevo Lexus NX mantiene su aire vanguardista, pero potencia más si cabe su sofisticación, para tener una presencia más imponente. Al ponerte frente al él la mirada sete va inevitablemente hacia la inmensa parrilla frontal, que luce una rejilla con un entramado más sofisticado diseño, y que es la que da forma al resto de componentes. Sus aristas son las que a la vez dibujan el aspecto de los faros y las verticales tomas de aire. Además los faros tienen una nueva firma lumínica. Tiene forma de ‘L’, y es de tipo LED de doble haz, pero en los acabados F Sport y Luxury están equipados con el primer sistema adaptativo de luces de carretera. todas las miradas se dirigen al

En su vista lateral, en nuevo Lexus NX presenta un aspecto más depurado y estilizado, pero sin perder todas esas aristas y líneas de tensión que lograron sorprender a propios y extraños en el modelo de 2014.

Pero tanto o más imponente que la vista frontal es la posterior. Y es que una parte superior muy pequeña y una inferior tremendamente ancha y sobredimensionada, con unos hombros más grandes que los de un boxeador, junto con infinidad de líneas de tensión y aristas, otorgan a este NX un aspecto muy deportivo, pero sin renunciar a la elegancia. Mención especial merece la firma lumínica con los faros en forma de L y esa línea infinita de parte a parte que está tan de moda.

Aunque los gustos son muy particulares, yo me atrevería a decir que estamos ante uno de los SUV más atractivos del mercado. Y eso que todavía no hemos visto lo mejor… el habitáculo. Y es que el interior es una auténtica pasada. Rezuma calidad por los cuatro costados, cuenta con materiales de primerísima calidad y, por fin, con tecnología a la altura de la calidad de la marca.

Tecnología de vanguardia

El sistema Lexus Link Connect de serie en todos los NX utiliza una pantalla de 9,8 pulgadas, pero el Lexus Link Pro de la unidad de pruebas utiliza una nueva pantalla de 14 pulgadas, con una resolución y una iluminación extraordinarias y una fluidez de manejo inmejorables.

Sin duda esta pantalla y todo lo que contiene es uno de los principales avances del nuevo NX. Ofrece gran tamaño, se maneja tan fácil como una tablet, y además integra botones físicos para la climatización y el volumen, que es lo que más se usa normalmente durante la conducción, para evitar de este modo peligrosas distracciones.

A este fin también se destina el complejo pero intuitivo Head-Up Display totalmente integrado con los controles del volante multifunción. Es la primera vez que vemos que este tipo de pantallas virtuales que se proyectan sobre la carretera, reflejan las opciones que te permite el volante. De este modo, incluso cuando todavía no te sabes bien las teclas que aglutina tu volante, no tendrás que quitar la vista de la carretera para manejarlas.

Por supuesto, el nuevo Lexus NX es un coche completamente conectado, con compatibilidad total con Android auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, navegación en tiempo real, actualizaciones desde la nube, y un asistente de voz súper completo y con un lenguaje natural simplemente diciendo "Hey Lexus".

Pero más allá de la tecnología, el interior del Lexus NX destaca por su calidad general. Los materiales son de primerísima calidad, con plásticos blandos y zonas acolchadas por todos lados. Cuero de auténtico lujo, refrigeración y calefacción en todas las plazas, regulación de asientos y volante electrónicas y con memoria, un volante del tamaño perfecto, una discreta pero efectiva palanca de cambios, y levas tras el volante… y todo ello acompañado de una gran funcionalidad ya que cuenta con multitud de espacio portaobjetos. Todo ello da como resultado un confort sencillamente extraordinario que además se refuerza con un habitáculo extraordinariamente insonorizado y una calidad de rodadura a la altura de las mejores berlinas.

Versátil espacio interior y gran maletero

El nuevo NX ha crecido 20 mm en longitud, 30 en batalla, 20 mm anchura y 5 en altura, lo que se traduce en un interior más amplio y capaz. El maletero llega hora hasta los 525 litros con los asientos en su posición normal, y en el caso de abatirlos se eleva a 1.436 litros.

Y todo ello sin restar espacio a unas plazas traseras muy amplias en las que pueden viajar cuatro adultos con un confort envidiable, y cinco de forma ocasional sin penaliza en exceso la calidad de vida a bordo.

Más eficiente, pero a su vez dinámico

Lexus ofrece el NX 2022 con una la mecánica híbrida enchufable 450h Plus y con la híbrida convencional 350h que es la que monta esta unidad de pruebas.

Más concretamente este coche es la versión 350h 4WD, es decir, con tracción inteligente a las cuatro ruedas. Combina un motor gasolina atmosférico de 4 cilindros de 190CV, con dos motores eléctricos: uno de 182 CV en el la parte delantera y otro de 54 CV en el eje trasero, para entregar una potencia máxima de 242 CV. Los propulsores eléctrico se alimentan de una batería de 1,6 kWh de capacidad situada bajo de los asientos traseros.

Las prestaciones y la eficiencia del nuevo NX 350h se han llevado a un nivel superior con la introducción de la tecnología híbrida Lexus de cuarta generación. La marca dice que proporciona un 22 % más de potencia, que mejora la un 15 %, al mismo tiempo que reduce las emisiones y el consumo de combustible. ¿Será cierto?

Pues la verdad es que sí. Este nuevo NX se nota más potente y con más brío que su predecesor. Simplemente chafando el pedal a fondo ya se dejan sentir su mayor potencia. Y más si activamos el modo Sport. La verdad es que nos ha impactado como tira ahora este coche.

Pero también mejora la eficiencia. El consumo oficial se cifra en 5,9 litros y en una conducción completamente despreocupada y totalmente mixta, estamos sólo unas décimas por encima. Y esto es en gran parte culpa del mejor trabajo de los motores eléctricos. Apoyan más y mejor en las arrancadas, se mantienen activa a velocidades más altas y favorecen las conducciones a vela durante más tiempo. Y no, esta vez no tenemos ninguna queja respecto al cambio de marchas de tipo CVT y velocidades múltiples de Lexus. Cada vez tiene menos sensación de aceleración en vacío y es más efectivo. Mirad si no cómo acelera el coche al apretar.

Finalmente cabe destacar la suavidad y discreción con la que trabaja el sistema híbrido. Las transiciones entre la propulsión eléctrica y de combustión son casi inapreciables y sobre todo mantienen una conducción fluida y segura en todo momento.

Por lo que respecta al comportamiento del coche, hay que destacar el confort que ofrece. Parece que flote sobre la carretera y brinda una calidad de rodadura digna de las mejores berlinas de representación del mercado. En cambio, hay algo en lo que mejora mucho respecto a su predecesor: el dinamismo. Se nota que este nuevo NX pisa más contundentemente que el anterior y ofrece unas sensaciones de conducción menos filtradas que permiten mantener ritmos altos con una mayor sensación de seguridad. Sobre todo, cuando se activa el modo sport. Es algo en lo que Lexus ha trabajado mucho y lo cierto es que han conseguido sacar un carácter deportivo del que carecía el NX, aunque eso sí, sin perder el confort que lo caracteriza.

En esta unidad de pruebas con tracción total contábamos con un modo destinado a conducciones off-road, aunque no lo pusimos aprueba ya que no creemos que nadie se compre el NX para irse de aventura. Aunque sí fue evidente en muchas situaciones en las que se precisaba más adherencia o velocidad en el paso por curva, la efectividad de la tracción en el eje posterior.

Finalmente cabe destacar el buen trabajo de todos los sistemas de ayuda a la conducción, desde los que ayudan a tener una conducción semiautónoma en carretera a los que te ayuda a aparcar con una vista cenital del vehículo, entre muchos otros

El NX es mucho mejor que su predecesor. Se puede decir más alto peor no más claro. Es más bonito, confortable, ha evolucionado muchísimo tecnológicamente para adaptarse a lo que ya ofrecía su competencia premium, y es todavía más eficiente para seguir siendo la referencia en conducción híbrida, y optimiza su ya de por sí excepcional calidad de rodadura y comportamiento general, pero siendo más deportivo y dinámico que nunca. A los que tengan el modelo de 2014, les vale la pena hacer el esfuerzo para dar el salto a esta versión de 2022.