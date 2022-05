El metaverso es una tendencia que apenas existía en la mente de unos pocos hace un año. Hoy todo el mundo habla de ese espacio virtual que superará a internet y creará una segunda vida para sus usuarios. No es concepto nuevo en sí pero, por primera vez, parece una realidad (no palpable) que formará parte de nuestros días. Un universo en el que Cupra quiere estar presenteCupra quiere estar presente para no perder el hilo de una generación ansiosa por conectar con una comunidad y eliminar las fronteras del mundo físico.

Este planteamiento digital forma parte de la esencia de la firma española desde su nacimiento, por lo que no sorprende que sea de las primeras en crear su propio espacio en el metaverso: el Metahype. Si tu también quieres entender de qué va esto, nos lo explica Cathy Hackl, experta en estrategia Web 3.0 y tecnologías de futuro en Cupra. Hace tiempo que la revolución tecnológica ha superado la capacidad de adaptación de una parte de la población, resistente a cambios que no puede comprender o entender como positivos. El concepto de la segunda vida aparece en más de una película, todas ellas con un carácter distópico y oscuro como puede ser Matrix. La palabra metaverso se ha asociado rápidamente a ese tipo de historias de ciencia ficción, pero es una realidad como el mismísimo internet. Esta tendencia es “un conjunto de experiencias virtuales compartidas que se dan tanto en el mundo digital como en el físico”, explica Hackl. En Metahype, el espacio de Cupra en ese universo paralelo, los usuarios podrán compartir conciertos y creaciones colaborativas para sentirse parte de una comunidad, una Tribu. Así es como llama la firma a sus usuarios y propietarios,incluso a los embajadores. Esta realidad virtual no sería posible sin una serie de tecnologías corrientes, como puede ser un dispositivo móvil, y otras más completas como la realidad aumentada, el 6G y las cadenas blockchain. Todas estas palabras, que suenan tan innovadoras, serán como el 4G de nuestra señal en cuestión de meses. Por eso es tan importante para firmas como Cupra estar al día, involucrándose en los espacios virtuales que servirán para conectar con una nueva generación de consumidores. Romper las fronteras físicas El mundo digital permite acabar con cualquier frontera física que exista en la realidad del tacto. En ese sentido, las nuevas generaciones tienen más claro que nunca su protagonismo en el día a día. El consumidor siempre ha estado en un primer plano, pero como receptor. En cualquier estrategia de comunicación, o márketing, el objetivo era el comprador pero no formaba parte del mensaje, más allá de ser un posible suscriptor. En el Metahype será completamente diferente. Este espacio está pensado para los miembros de la Tribu conecten entre ellos. La marca solo será el hilo conductor. De esa manera, podrán conectar, colaborar y crear su propia cultura de la automoción o la movilidad. Hackl insiste en esa transversalidad del Metahype, que permitirá “nuevos horizontes de creatividad tanto para las marcas como para los creadores, para cocrear y poner en valor sus obras”.