El Toyota GR Supra es de esos coches que no pasan desapercibidos. Bien sea estático en un semáforo, o completando una vuelta rápida en el circuito de Monteblanco (Huelva), su diseño purista de herencia japonesa no deja indiferente a nadie. El “Golden Ratio” le llaman desde la firma. Sin embargo, la belleza y la proporción áurea no es lo más significativo de las unidades que pudimos probar en el trazado andaluz. Se trataba de la última hornada de los GR Supra con caja de cambios manual, una variante que llega para salvaguardar la tradición y el purismo al volante.

El mercado europeo está de enhorabuena. Las demandas han sido escuchadas y Toyota Gazoo Racing pone la guinda al pastel con este GR Supra Manual. Desde su lanzamiento, en 2019, de la mano de una estrecha colaboración con BMW y su Z4, faltaba algo. Los auténticos petrolheads no estaban conformes, tampoco Akio Toyoda, presidente de Toyota. Desde los despachos de la firma nipona se firmó lo que hoy venimos a celebrar en este artículo: la aprobación de una variante manual en el portfolio de este icono. Hasta ahora, la oferta del GR Supra se completaba con el bloque de seis cilindros en línea y 3.0 litros con 340 CV, junto al de 2.0 litros de 258 CV que llegó un año más tarde. Ambos trabajaban de la mano con una transmisión automática ZF firmada por BMW, la marca que ha permanecido en la sombra de esta creación pero demasiado presente para los fans. Con la introducción de la caja manual, Toyota se desmarca de la filosofía premium y sofisticada del Z4. Y eso que la transmisión también es de BWM y que el único modo de diferenciarlos es la nomenclatura, en rojo, bajo el portón trasero. Salvemos a los manuales Los aficionados a los deportivos se sintieron traicionados con la apuesta, únicamente automática, del GR Supra. Un resentimiento al que ponen fin con esta caja manual inteligente -iMT- de seis velocidades. Una decisión que convierte a Toyota en la firma con mayor oferta de manuales entre sus deportivos, todos ellos tienen una versión con palanca de cambios: GR Yaris, GR Supra y el GR86, del que os hablamos en este artículo y que solo estará disponible en esa combinación mecánica. Volviendo al GR Supra que nos concierne, Toyota ha aprovechado la introducción de esta transmisión para mejorar y reforzar algunos aspectos de su coupé. Pese a tratarse de una pieza fabricada por BMW, las exigencias del bloque 3.0 de 340 CV han obligado a rediseñar algunos aspectos como el embrague. Además de sumarle soluciones como el “rev matching” que reajusta las revoluciones al subir o bajar de marcha, para que sea más progresivo, y enmascara los fallos con el pedal de la izquierda. Toyota asegura que: “estamos ante una caja específicamente adaptada a las características de potencia y par motor del GR Supra”. El embrague es solo una parte, a lo que le han sumado un resorte de mayor diámetro y el refuerzo del diafragma. Al tener una área de fricción más grande, evitan un posible desgaste derivado del cubicaje del 3.0 litros. Como curiosidad, los diseñadores también han tenido que jugar con el espacio de la consola central para ubicar la palanca de cambios en el lugar adecuado. Si se hubieran limitado a cambiar una varilla por otra, el espacio no concede suficiente margen con el panel de control de climatización y modos de conducción. Eso hizo que, durante las primeras pruebas, los pilotos se golpearan contra esta pieza y se tuvieran que recolocar algunos botones en la propia consola. Tras varias distribuciones, dieron con la tecla para ajustar el recorrido y optimizar, de paso, la fuerza que se debe hacer para engranar la marcha. Pese a los 42 milímetros de distancia, algunos compañeros se quejaron de esa proximidad con la climatización. En mi caso, en ningún momento me llegó a molestar y, tanto el peso como el recorrido, me parecieron adecuados para un deportivo como es el GR Supra. Por pedir, habría preferido una colocación más elevada. La forma del pomo, con sus 200 gramos de peso, me pareció adecuada para transmitir la sensación de control y esfuerzo suficiente para cambiar de marcha. Eso sí, en alguna pasada de segunda a tercera no acabó de ser fina y precisa, pero puede que fuera un detalle de rodaje. Cambios para la iMT Los ingenieros de Toyota no querían desaprovechar la oportunidad para mejorar otros aspectos del GR Supra. Tal como os comentábamos, la reducción de peso de la caja manual no es la única. Algunos ajustes en el chasis y los refuerzos del Supra han conseguido firmar 40 kilogramos menos en báscula, dato clave para hacerlo más reactivo, ágil y divertido. Evolución que estará presente en todos los modelos lanzados a partir de ahora. Introducir una caja manual no es como cambiar de zapatos, mucho menos con la tecnología que acompaña a los modelos actuales. Por ejemplo, el control de tracción y la frenada del GR Supra manual han tenido que ser revisadas frente a las unidades automáticas. Con el fin de ajustar el control de tracción, para que las ruedas no pierdan agarre en situaciones de poca adherencia, han optimizado el par motor a las características del GR Supra. Teniendo en cuenta, también el ancho del neumático. La aceleración es esencial en un coche deportivo, también en un manual como este GR Supra. Las adaptaciones en el control de tracción han permitido que su intervención sea agradable, sin limitar el disfrute del conductor pero permitiendo una trazada fiable y progresiva. Algo que se deja notar en el circuito, con una estabilidad sorprendente que te dejará ir mejorando a cada pasada. Solo en momentos de máxima tensión, o exigencia a los neumáticos, sentirás un ligero sobreviraje muy fácil de compensar. Eso sí, siempre con un control absoluto de la electrónica, que ha sido retocada para intervenir anticipadamente y compensar una pérdida de agarre gracias al sistema ARP (Anti-Roll Programme). Como detalle clave, estas unidades estrenan la función Haiprin+, que permite cierta libertad de deslizamiento en curvas cerradas. Además, en el modo Track, se modifican estos cálculos para facilitar derrapadas. Con el fin de acercarse más a las necesidades del cliente final, y optimizar el tiempo de espera de este, Toyota ha reducido la oferta del GR Supra. Ahora se comercializará la versión con bloque 2.0 litros en su equipamiento básico Pure con el Touring Pack y la caja automática. Estará disponible desde 59.500 euros con el diferencial autoblocante, las pinzas de cuatro pistones y la suspensión adaptativa. Aquel que quiera el manual, deberá apostar por el modelo con acabado superior, llamado Performance. Esta decisión incluye lo anterior más el motor 3.0 litros de 340 CV, llantas de 19 pulgadas, asientos de cuero eléctricos y el interior con las inserciones de carbono desde 71.500 euros. Los colores disponibles en la gama serán los mismos, con la incorporación de los metalizados en gris y azul. También contará con una edición limitada en Blanco Mate con interior, camel y negro, desde 74.500 euros.