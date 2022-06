¿Nunca te has preguntado cómo un coche puede acelerar, frenar, girar o aparcar solo? Para que un vehículo pueda ofrecer una asistencia activa a la conducción, es vital que tenga una ‘imagen’ fiable y real de su entorno en tiempo real, y para ello ha de utilizar sensores como cámaras, radar, ultrasonidos y láser LIDAR, así como la información tridimensional que le llega de la navegación.

Las cámaras son el componente principal del sistema y suelen estar montadas en la parte superior central del parabrisas. Ofrecen un amplio rango de ‘visión’ al (de 50 a 500 metros, y de hasta 180º) para reconocer elementos como peatones, animales y objetos, además de leer letras y números en las señales de tráfico. Su principal debilidad es que tiene problemas de visión cuando están sucias, llueve, nieva o hay niebla; y también están sujetas a ilusiones ópticas naturales.

Los radares que utilizan los ADASestán instalados tras la parrilla delantera del vehículo, y sirven de apoyo para localizar objetos, tanto estáticos como en movimiento. Gracias al efecto Doppler, es capaz de determinar con precisión la velocidad relativa, distancia y posición de los objetos. Tiene un alcance de unos 250 metros y visión de 360º y, al contrario que las cámaras, no se ven afectados por las inclemencias meteorológicas. Además, mide todos los valores como el ángulo, distancia, velocidad, y parámetros del material, sin necesidad de realizar cálculos. El punto flaco del radar es que no tiene “capacidad semántica”, es decir, no es capaz de reconocer formas, colores y objetos determinados.

El LIDAR es un sensor caro y complejo, indispensable para futura conducción autónoma, pero que en la actualidad montan muy pocos modelos. Éste puede medir con precisión en 3D (distancia, posición y altura) a mucha distancia (200 metros de alcance). Eso sí, su alcance se reduce drásticamente en condiciones de niebla, lluvia o cuando está sucio, y no reconoce colores, aunque sí materiales.

Los receptores de ultrasonidos van instalados en los paragolpes. Funcionan con la técnica del sonar, enviando impulsos ultrasónicos que rebotan en los objetos y cuyos ecos son analizados para obtener información. Lo malo es que solo sirven para los sistemas de asistencia a la conducción relacionados con el estacionamiento, ya que tienen un alcance de seis metros y solo funcionan a bajas velocidades.

Finalmente, cabe destacar la importancia que tienen para los sistemas ADAS la información recopilada del navegador, con la cartografía 3D de toda la red viaria. Esta aporta datos precisos como de la pendiente, los carriles, la curvatura o los límites de velocidad de la carretera por donde se transita. Además, esos mapas se alimentan y actualizan constantemente con la información de millones de vehículos que los equipan. Los mapas de los sistemas de navegación también ofrecen información sobre los límites de velocidad de las vías, semáforos o señales de tráfico.