Las ayudas públicas son en muchos mercados, como el español, un importante impulso para las ventas de coches eléctricos, como indican los datos. Por eso Anfac siempre reclama ayudas, celebró la llegada del Plan Moves III y siempre insta a seguir avanzando en esta línea. Desde ACEA, la patronal europea del sector, sostiene que las ayudas son directamente proporcionales a las ventas de este tipo de vehículos. Sin embargo, en el Reino Unido, donde más de la mitad de las ventas ya son de coches eléctricos o híbridos enchufables, el gobierno ha decido que este tipo de vehículos ya han tomado impulso y ha eliminado las ayudas de compra para particulares.

El ejecutivo liderado por Boris Johnson otorgaba hasta ahora 1.730 euros, 1.500 libras, para la compra de coches enchufables a todos aquellos que adquirieran un vehículo de menos de 36.900 euros, 32.000 libras. Estas ayudas se enmarcaban en un plan de impulso a la electrificación y a la transición hacia los vehículos eléctricos en el que ha inyectado 2.500 millones de libras, más de 2.800 millones de euros, desde 2020.

El ahorro se destinará a cargadores

El gobierno británico no ha cortado las ayudas de raíz y seguirá subvencionando la compra de vehículos para profesionales y motos. El objetivo del Reino Unido es que, para 2030, solo se vendan coches eléctricos, adelantándose en cinco años a los objetivos de la Unión Europea. No obstante, considera que el mercado de particulares ya ha tomado velocidad de crucero y que ya no necesita incentivar la compra al producirse de manera natural. Solo hasta mayo se registraron más de 100.000 solicitudes para las ayudas.

Desde el gobierno han anunciado que el ahorro que supondrá el reparto de subvenciones para coches comprados por particulares se destinará al despliegue de la red de puntos de recarga del país, uno de los cuatro de Europa que más cargadores públicos ofrece, más de 42.000 repartidos en más de 15.500 estaciones de carga. España supera por poco los 14.000 cargadores.

El sector no comparte la decisión

Como era previsible, desde el sector no se han tomado nada bien la decisión. La patronal del sector en el Reino Unido, la SMMT, argumenta que esta medida “envía un mensaje equivocado a los automovilistas y a una industria comprometida con los objetivos del gobierno” y lamenta que “somos el único gran mercado europeo que no tiene incentivos de compra para los particulares, aunque tenemos los planes más ambiciosos para su desarrollo”.

Además, indican que es un mal momento porque el sector aún está recuperándose no solo de la crisis del Covid-19, sino también de la crisis de abastecimiento de componentes, que está lastrando las ventas de la gran mayoría de marcas. Según ACEA, en el Reino Unido las matriculaciones cayeron en mayo un 20,6% hasta las 124.394 unidades. Asumiendo, sin embargo, la decisión del gobierno británico, desde la SMMT piden que se acelere el plan de despliegue de cargadores y se alcance un ritmo superior al previsto con “una inversión masiva en la red de carga”.