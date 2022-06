Este año está siendo complicado para Tesla en términos de producción. Al retraso habitual de las entregas del Model 3 y el Model Y Long Range por los constantes parones la fábrica de Shanghái a raíz del férreo control que China impone sobre el Covid-19, se le suma ahora la obligación de posponer numerosas entregas del Model Y Performance, producido en Berlín, por un problema con los motores eléctricos del modelo.

Por si fuera poco, tras reanudar la actividad en Shanghái después de casi dos meses parada por el Covid-19, Tesla planea pararla de nuevo durante las dos primeras semanas de julio para realizar ajustes que permitirán incrementar su ritmo productivo hasta las 22.000 unidades semanales, desde las 17.000 actuales, un objetivo que la marca de Elon Musk tenía fijado para mediados de mayo, pero que el coronavirus se encargó de echar al traste.

Según explican desde la agencia Reuters, este parón podría tener consecuencias importantes para la cifra final de entregas de la marca para el tercer trimestre, que empieza en julio, ya que la fábrica de Shanghái suele exportar sus coches al resto del mundo durante el primer mes de cada trimestre. Teniendo en cuenta el cierre por el Covid-19 de los últimos meses y el parón de inicios de julio, los datos podrían lastrar el total de entregas de la compañía.

Problemas en Berlín

Tesla produce el Model Y Performance en Berlín, aunque algunas informaciones apuntan a que pronto podría empezar a producir la versión básica del modelo, que de momento llega desde China. Para satisfacer la demanda, y de paso equilibrar el déficit de entregas de vehículos procedentes de Shanghái con la versión más potente del SUV eléctrico, la factoría alemana empezó a producir también los sábados. Sin embargo, un problema con los motores del eje trasero del Model Y Performance -fabricado en China- ha provocado el retraso de las entregas e incluso la cancelación de algunas que ya estaban fijadas en un día en concreto.

Desde la compañía solo ha trascendido que el problema está relacionado con “un defecto relevante que afecta a la seguridad que no puede solventarse mediante una actualización de software”. Según Electrive, las respuestas que han recibido los clientes van desde el retraso de un mes en la entrega, hasta la confirmación de que no se realizarán entregas de Model Y fabricados en Berlín. La compañía estadounidense no ha avanzado más detalles.

Como adelantó Neomotor, Tesla dejó de admitir pedidos del Cybertruck, que ni siquiera se produce todavía, por su elevada demanda y estaba estudiando hacer lo mismo con otros coches para equilibrar la producción perdida en Shanghái. Ahora, apenas unas semanas después de las primeras entregas de coches ‘made in Berlín’, la compañía sufre otro revés que podría trastocar sus planes de crecimiento y ventas para este año.