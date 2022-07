Si te vas a comprar un coche, el asesor comercial te dirá todos los sistemas de seguridad y ayuda a la conducción (ADAS) ADASque lleva ese modelo. La mayoría te sonará a chino y otros simplemente ni te sonarán. Por eso en este reportaje te decimos lo que debes incluir en tu coche sí o sí, y los que puedes ahorrarte, ya sea porque no funcionan todavía lo suficientemente bien, o porque directamente son un casi un inconveniente por su intrusión en la conducción.

Sistemas ADAS recomendados

Control de Crucero Adaptativo (ACC)

El control de crucero permite fijar una velocidad fija en carretera para no tener que ir constantemente con el pie en el acelerador. Si además dispone de sistema adaptativo, el coche frena y acelera por sí mismo si encuentra tráfico delante, marcándole la distancia que queremos respetar con el coche que nos precede. Esta tecnología es 100% recomendable si haces mucha carretera.

Asistente de Parada de Emergencia

Cuando el sistema detecta que el conductor no está dando respuesta a las diferentes situaciones de tráfico, a través de los mandos del vehículo, se empiezan a desplegar una serie de avisos sonoros y luminosos para llamar la atención del conductor; si este no reacciona, el sistema detiene el vehículo en una zona segura. El sistema también activa las luces de emergencia y la llamada de emergencia. Este sistema no sólo puede salvar la vida del conductor, sino que además puede evitar un grave accidente con más implicados si, por ejemplo, el conductor sufre un infarto o un desvanecimiento.

Aviso de salida o cambio involuntario de carril

Este sistema supervisa la posición del vehículo dentro del carril y alerta al conductor cuando el vehículo se aproxima o traspasa las líneas del suelo, siempre y cuando el conductor no ha activado los indicadores de cambio de dirección. Este sistema puede evitar un accidente por despiste o por insomnio.

Aviso de Colisión Frontal (FCW)

Si te despistas y el coche detecta la probabilidad de una colisión frontal inminente, alerta al conductor. Algunos sistemas incluyen la detección de peatones, ciclistas y otros objetos

Frenada de emergencia automática (EBA)

Esta tecnología podría complementaria de la anterior, ya que detecta posibles colisiones por alcance, avisa al conductor de la misma y, si éste no reacciona, aplica automáticamente los frenos con el fin de evitar o disminuir la gravedad del impacto. También puede incluir sistemas de detección de peatones, ciclistas, motocicletas y animales. Incluso hay sistemas que intervienen en la dirección para evitar o reducir la gravedad del impacto, dando impulsos que ayudan a realizar la maniobra evasiva y a recuperar la estabilidad del vehículo. Los sistemas más avanzados también pueden reconocer vehículos que se aproximan de frente o lateralmente para atravesar un cruce.

Detección de Ángulo Muerto (BSD)

Cuando el coche está en movimiento, detecta los vehículos que se aproximan por detrás en los carriles adyacentes y alerta al conductor de su presencia. ¿Quién no ha tenido un susto alguna vez al cambiar de carril por no ver que se aproximaba otro vehículo? Pues esta tecnología lo evita, por lo que es necesario, más que recomendable.

Alerta de tráfico trasero cruzado con frenada automática

Al detectar una posible colisión mientras se conduce marcha atrás, aplica automáticamente los frenos con el fin de evitar o disminuir la gravedad del impacto. Algunos sistemas incluyen la detección de peatones, ciclistas y otros objetos. Este sistema es muy recomendable, pero lo cierto es que existen algunos demasiado sensibles, que pegan un frenazo tremendo incluso cuando estás aparcando marcha atrás muy despacio.

Head-up display

Proyecta imágenes con datos del vehículo y/o información de navegación en la línea visual del conductor, para que no tenga que apartar la vista de la carretera al consultar la información; puede proyectarse sobre una pantalla de policarbonato o el parabrisas. Ojalá todos los coches monten este sistema en el futuro, ya que evita que el conductor tenga que desviar la mirada de la carretera, lo que eleva mucho la seguridad.

Lector de señales

Reconoce distintas señales de tráfico gracias a una cámara que procesa las imágenes de la carretera y las muestra en la pantalla de la instrumentación y/o en la de proyección frontal. Algunos sistemas incluyen funcionalidades avanzadas, como la advertencia de la presencia de personas en el entorno de pasos de peatones. Este sistema es muy útil ya que ayuda a mantener la velocidad adecuada, algo importantísimo si tenemos en cuenta la cantidad de accidentes que hay por exceso de velocidad.

Asistencia de Mantenimiento de Carril (LDW)

Interviene sobre la dirección y/o los frenos para mantener al vehículo dentro de su carril. Algunos sistemas, además de por las marcas viales, se guían por el movimiento de los vehículos circundantes y por las estructuras paralelas. Algunos sistemas también facilitan el retorno automático al carril mediante la asistencia a la dirección. Este sistema es muy interesante, pero decimos que necesita mejorar ya que existen algunos muy sensibles y que reaccionan muy bruscamente, obteniendo el efecto contrario al deseado. Te pega tal susto que muchas veces el conductor contravolantea por instinto agravando el problema.

Aparcamiento asistido

Este sistema ADAS Toma el control de la dirección, mientras los sistemas más avanzados también intervienen sobre el acelerador, los frenos y, en los automáticos, la caja de cambios. Este sistema puede estacionar en paralelo y/o perpendicular. Pese a que lleva mucho en el mercado, este sistema sigue sin estar del todo afinado: a veces no encuentra el hueco, otras se detiene la maniobra a mitad, o lo hace muy lento. A día de hoy sigue siendo mucho más rápido y efectivo aparcar manualmente.

Cámara trasera de ayuda al aparcamiento

Este es un sistema que claramente lo meteríamos en la primera lista ya que sirve de mucha ayuda al aparcar, pero lo ponemos aquí porque hay algunos que al no estar bien calibrados no sirven de nada. En la imagen debería de salir siempre el paragolpes como punto de referencia, de no ser así es imposible apurar la maniobra, lo que hace que muchos sigan aparcando de ‘oido’ pese a tener cámaras.

Cámaras de visión periférica

Emplea cámaras ubicadas alrededor del vehículo para configurar una vista alrededor del mismo que le facilite las maniobras. Este sistema es curioso y puede servir de forma orientativa al aparcar para ver que no hay ningún objeto voluminoso alrededor el coche, pero no es efectico para apurar mucho la maniobra.

Sistemas molestos

Asistente Inteligente de Velocidad (ISA)

Adapta la velocidad del vehículo a la limitación de la vía por la que se circula e impide que el conductor sobrepase el límite establecido. El coche regula la velocidad automáticamente en base al sistema de lectura de señales de tráfico y a la información sobre sobre la limitación de velocidad de la vía que tenga el sistema de navegación. Este sistema es tan efectivo que es un peñazo. Con las velocidades tan absurdamente lentas que tenemos en España, es imposible hacer un viaje con este sistema conectado.

Detección de Fatiga y somnolencia

Controla las acciones del conductor para determinar si participa activamente en la tarea de conducir. Algunos sistemas supervisan el movimiento de los ojos y la posición de la cabeza para detectar fatiga o posible somnolencia. Está bien que a las dos horas salga el símbolo de la tacita de café, pero este sistema es demasiado insistente y muchas veces te avisa cuando estás en plenas facultades, simplemente porque ha detectado un gesto extraño en la cara.