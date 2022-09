Muchas veces, los prototipos presentados por las marcas son vehículos muy futuristas con características técnicas o mecánicas innovadoras que todavía no han llegado a la industria del automóvil. Por tanto, son vehículos que difícilmente veremos nunca convertidos en realidad, aunque seguramente inspiren los diseños del futuro. No obstante, hay otros prototipos, como el Volkswagen ID. Xtreme, que no solo son ejercicios interesantes de diseño, sino que son perfectamente trasladables a un vehículo de producción.

El ID. Xtreme, además, es de esos que muchos querrían ver convertido en realidad, porque es una propuesta de esas que gustan, que atrapan. Esta variante del ID. 4 GTX, la versión más deportiva del SUV eléctrico alemán, esta diseñada para dominar cualquier terreno y superficie y demostrar, según Volkswagen, “el potencial de rendimiento y la versatilidad de la plataforma MEB eléctrica”. Máxima potencia todoterreno Presentado a los entusiastas de la marca en un encuentro llamado ID. Treffen en Locarno (Suiza), el ID. Xtreme podría ser perfectamente un vehículo adaptado al Dakar. Desde la marca lo definen como un “vehículo todoterreno que impresiona por su aspecto robusto y su extraordinaria potencia”. En datos, su potencia es de 387 CV, 88 CV más que el ID. 4 GTX gracias a ajustes en el software de la unidad de control y de un sistema de accionamiento de alto rendimiento en el eje trasero. Por supuesto, su carrocería se ha elevado, la marca no ha especificado cuánto, y se ha ensanchado, en cinco centímetros, gracias a nuevos alerones fabricados mediante impresión 3D. El paragolpes delantero se ha renovado para ganar robustez y se ha modificado el chasis para adaptarlo a su condición de todoterreno con nuevos elementos como unas llantas de 18 pulgadas o bajos de aluminio completamente cerrados. Como añadidos, se han incluido unas luces LED adicionales en el techo, así como un sistema de sonido específico bajo los pasos de rueda, más anchos, que emiten un sonido de conducción diseñado por el departamento de Diseño de Volkswagen específicamente para este vehículo. En cuanto al interior, aunque Volkswagen no ha publicado imágenes, la marca explica que se ha apostado por un uso intensivo del cuero Alcántara, típico de los coches deportivos, en el volante, salpicadero y nuevos asientos y del color naranja como tono de contraste en todos estos elementos. Para el desarrollo de esta única y especial unidad del ID. Xtreme, Volkswagen ha tomado un ID. 4 GTX usado previamente como coches de pruebas que ya no se necesitaba y su batería de 82 kWh de capacidad -77 kWh netos-, también usada en la fase de pruebas. Sin duda, un vehículo en el que algunos disfrutarían, y mucho, fuera de la carretera, pero que, lamentablemente, es probable que nunca llegue a convertirse en una realidad, ni siquiera como edición especial limitada.