Remolques ligeros: ¿A qué velocidad se puede circular con ellos?
Exceder el límite de velocidad es la multa que más reciben los conductores en nuestro país. La DGT formuló casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar en 2024. Cuidado si la sobrepasas porque puede ser un riesgo para la seguridad vial y para tu bolsillo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mamardashvili debuta en Champions con el Liverpool
- Deja el Valencia Basket para fichar por el primer rival de las taronja en la Liga
- Alarma lateral para el Girona-Valencia
- Danjuma, en el foco
- Pedro Martínez: 'Ha sido muy duro
- Rafa Mir habla sobre de motivos por los que no triunfó en el Valencia
- Arturo Valls, fan zone, música... el Valencia Basket prepara una gran fiesta para estrenar el Roig Arena
- El nuevo sorteo 'territorial' de Copa que afecta al Valencia