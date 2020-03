Sigue en directo el anuncio del ganador del Car Of The Year 2020

La cancelación de la edición de este año del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra no será obstáculo para que se de a conocer el nombre del ganador del premio The Car Of The Year 2020. La ceremonia de entrega, que supone cada año el primer acto oficial de la muestra suiza, mantiene su calendario [...]