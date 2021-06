En el mundo de la automoción, es habitual que los cambios de generaciones presenten mínimas novedades, centradas sobre todo en cambios estéticos con la intención de renovar la imagen de la marca y, en concreto, del modelo en cuestión. El Tivoli Tivolifue un modelo que en los últimos años le ha dado muchas alegrías a SsangYongSsangYong. Es un SUV con unas medidas contenidas, pensando para un segmento B en donde los conductores buscan un vehículo con unas medidas contenidas, con un diseño renovado y con un aire de SUV, tanto de moda hoy en día.

Aunque en 2019 SsangYong introdujo algunos cambios en el modelo, se puede decir que la segunda generación llega ahora a los concesionarios. Y lo hace con dos premisas fundamentales. La primera de ellas la inclusión, desde el modelo de entrada, de todos los sistemas de seguridad del fabricante que denominas SASS, el "ángel de la guarda"; y la segunda la desaparición del acabado XLV para darle paso al nuevo Tivoli Grandnuevo Tivoli Grand, que se convierte en el vehículo de su segmento con el maletero más grande, pues en la versión gasolina llega a los 720 litros (293 litros más), y si abatimos los asientos conseguimos 1.440 litros (325 litros más). Unas cifras realmente muy importantes, si tenemos en cuenta que estamos hablando de un vehículo que mide 4,48 metros de largo.

Estéticamente mantiene unas líneas dinámicas, con un importante renovación estética y tecnológica. En el frente, la parrilla y los grupos ópticos están integrados en la carrocería, conectando los grupos ópticos. El paragolpes se encuentra flanqueado por unos faros antiniebla que aumentan la expresividad e incorpora una moldura en tono gris que enfatiza la toma de aire frontal, dándole más profundidad al conjunto.

Los cambios más importantes llegan en la parte trasera, con la integración de los pilotos traseros, que nacen desde las aletas posteriores y hacen más liviana la zona final de la carrocería, equilibrando el aumento de tamaño de ésta. El conjunto de las lunas del maletero rematado con molduras en negro brillante genera una sensación de continuidad y un efecto envolvente entre los dos pilares C.

El interior nos depara una imagen moderna y, sobre todo tecnológica. Incorpora el Apple Car Play y Android Auto, y destaca la gran cantidad de espacios para objetos. Las plazas, tanto delanteras como traseras son cómodas y permiten hacer viajes sin sufrir las consecuencias de una posición incómoda.

Tal y como decíamos, el maletero es el más grande de su segmento, y es que 720 litros o, 1440 litros en el caso de abatir los asientos, nos permite, incluso, llevar una bicicleta sin desmontar la rueda delantera. Si a la hora de adquirir el vehículo nos decantamos por la opción GLP, ahí tenemos una reducción de maletero de 146 litros, que es lo que ocupa el depósito. Cuenta con un doble piso en el maletero, que ayuda a almacenar objetos de menor tamaño para que no rueden por toda la superficie principal cuando el vehículo está en movimiento. Además, el suelo está dividido en dos secciones, y cuenta con una función que permite crear un separador de carga poniendo en posición vertical una de las mencionadas secciones.

En lo que a motorización se refiere, incorpora un motor de cuatro cilindros, G15T, con turbocompresor e inyección directa que cubica 1.497 centímetros cúbicos e incorpora un filtro de partículas para gasolina y el sistema Start & Stop con el fin de cumplir con las estrictas restricciones de emisiones contaminantes que actualmente impone la normativa Euro6D. Este motor arroja unas cifras de 163 CV entre 5.000 y 5.500 revoluciones por minuto y un elevado par de 280 Nm cuya entrega se realiza en una horquilla de revoluciones muy amplia: entre 1.500 y 4.000 rpm. También existe la opción de una versión GLPversión GLP.

En lo que a versiones se refiere, tenemos la Line, que es la de acceso, la Urban Plus, Urban Plut AT, Premium, Limited y Limited AT; mientras que los precios arrancan en los 17.900 euros, campañas incluidas.