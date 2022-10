Cuando se parte de una base excepcional, como el motor V6 biturbo que montan los Audi RS 4 Avant, RS 5 y RS 5 Sportback RS 4 AvantRS 5 Sportbackcon 450 CV de potencia y un más que generoso par máximo de 600 Nm resulta más práctico, si queremos “mejorar”, aplicarse en las sensaciones –a fin de cuentas es lo que nos divierte, apasiona…- que en las cifras, y eso es, precisamente, lo que ha hecho AudiAudi, para los que siempre quieren más, proponer dos paquetes especiales: Competition y Plus, algo que, acertadamente en España se ha refundido en un único paquete denominado Competition Plus y que, con un sobreprecio de alrededor de 20.000 euros, hace de éste trio de ases un poker de sensaciones.

La cosa va como sigue: si te gustan los coches potentes y rápidos pero no quieres o puedes conducir un súper deportivo –sin salirnos de Audi, tenemos el R8R8-, generalmente se acude a las variantes más deportivas que ofrecen las marcas –para eso están los Audi S y por encima, los RSRS-, coches rapidísimos que permiten un uso diario y…”sacar la sonrisa a pasear” cuando así nos apetezca. Si eres uno de estos afortunados, acabaras rodando con tu criatura en un circuito porque es el único lugar donde podrás comprobar hasta dónde llega, una duda que siempre querrás despejar. Cuando esto suceda, te lo habrás pasado taaan bien, habrás disfrutado tanto, que querrás más. Tú siguiente visita al circuito será más planificada, estrenaras neumáticos –seguramente aún más deportivos- y tendrás el coche recién revisado y puesto a punto… irás, sin duda, más rápido, pero querrás más para la próxima vez y que ésta sea cuanto antes. Recurrirás a las preparaciones, un escape, una suspensión, una centralita… Para eso Audi tiene su división Sport GmbH que no cometerá los errores que seguramente tú sí –radicalizando el coche y haciéndolo mucho más incómodo en el día a día-.

Así, el paquete Competition Plus incorpora desde una suspensión regulable tipo coilover –puedes rebajar la altura hasta 10 mm menos sobre los 10 mm menos que ya incorpora este paquete- a un escape deportivo –sumado a la reducción de aislamiento entre el compartimento motor y el habitáculo (8 kgs. menos de peso) suena de vicio-, unas estabilizadoras más rígidas, un nuevo ajuste del diferencial –que prioriza el eje trasero-, el sistema de frenos cerámico, pasando por un software actualizado que agiliza los cambios de marcha y hace que todo el conjunto rinda de maravilla, resultando mucho más divertido y efectivo en circuito, sin penalizar el confort en un uso “normal” por carretera. Por último y opcionalmente podemos montar los neumáticos Pirelli P Zero Corsa (prodigiosos, créanme) en sus llantas de 20 pulgadas.

Como no podía ser de otra manera, el paquete Competition Puls incorpora numerosos detalles de personalización y equipamiento, desde las pinzas de freno en rojo, los anagramas en negro, las carcasas de los retrovisores en acabado carbono, el opcional color negro Sebring de efecto cristal, el equipo de sonido Bang & Olufsen con efecto 3D, etc.

El resultado, en cifras, es que el RS 4 Avant Competition Plus acelera de 0 a 100 Km/h en 3,9 segundos -0,2 segundos menos que sin el paquete-, mientras que los RS 5 con el paquete bajan su 0-100 Km/h en 0,1 segundos, dejándolo en un espectacular 3,8 segundos. Los tres aumentan su velocidad punta hasta los 290 Km/h.

Como decíamos al principio, no es una cuestión de cifras, sino de sensaciones. En el viaje desde Málaga al exigente circuito Ascari, enclavado en la bonita localidad de Ronda, nuestro RS 5 Coupé Competition Plus nos demostró que, efectivamente el coche es excelente en carreteras abiertas y autopistas y pese a sus tremendas prestaciones, es muy razonable en un uso diario. Pero fue en el circuito donde pudimos apreciar el paquete Competition Plus en todo su esplendor. A las exigencias de la propia pista, se añadió un inesperado invitado en forma de lluvia, que nos permitió ponderarlo aún mejor y es que, no sólo son rápidos como disparos, sino que, además resultan muy fáciles de conducir y sus ayudas electrónicas a la conducción –poco intrusivas, gracias a Dios-, corregirán nuestros excesos de entusiasmo con determinación. Baste decir que empezamos rodando en seco y acabamos haciéndolo prácticamente igual de rápido en mojado, el agarre (grip) es excepcional en los tres, poniendo a prueba no sólo nuestra técnica de conducción, sino nuestro valor –siempre se nos quedaba la duda de que podríamos haber hecho esa curva más rápido-.

Como conclusión les diremos que el paquete Competition Plus es, a nuestro juicio, muy recomendable, justificando los 125.560 euros que cuesta el RS 4 Avant Competition Plus o los 129.630 euros de los RS 5, ya sean Coupé o Sportback (5 puertas).