El sector automovilístico se encuentra en plena transformación para adaptarse a las exigencias medioambientales y tecnológicas de un cliente cada vez más urbanita, concienciado y conectado. Un reto especialmente complicado para marcas como Jeep, que siempre ha basado su gama en modelos pensados para disfrutar de la naturaleza y el tiempo libre por sus extraordinarias prestaciones off-road.

Demostrando su capacidad de evolución y adaptación, la firma norteamericana ha logrado conformar en los últimos años la oferta de vehículos más versátil de toda su historia. Modelos como los SUV Renegade y Compass o incluso el todoterreno Wrangler, combinan ahora una dualidad perfecta entre un coche de ciudad y de aventuras. Todos estos modelos están disponibles en las instalaciones de Automóviles Nemesio.

Jeep Renegade, el modelo más ágil para moverse en ciudad, desde 149 euros al mes

Esta polivalencia es especialmente destacada en el Jeep Renegade, el benjamín de la casa y el modelo más ‘civilizado’ de toda la gama. Con sus apenas 4,2 metros de longitud y su elevada posición de conducción, este SUV es ideal para moverse ágilmente por la ciudad y estacionar en huecos realmente estrechos, aunque unos generosa altura libre al suelo de 186 mm y una extraordinaria capacidad de tracción, lo convierten en el modelo más capaz fuera de asfalto de todo su segmento.

Además, en su última evolución el Jeep Renegade adoptó una gama de motores gasolina completamente nueva que supera en eficiencia a los anteriores propulsores y, sobre todo, una versión 4xe con un sistema híbrido enchufable con niveles de potencia de 190 y 239 CV, que le permiten disfrutar de una autonomía 100% eléctrica de hasta 44 kilómetros, pudiendo acceder de este modo a la ansiada etiqueta ‘CERO’ de la DGT.

El Jeep Renegade 4xe cuenta ahora con una ventajosa oferta de financiación por parte de FCA Capital España, que permite disfrutar de este vehículo híbrido enchufable de última generación, por una cuota de tan sólo 149 euros al mes en Automóviles Nemesio. Esta oferta incluye además: 3 años de garantía, mantenimiento y servicios premium gratis.

Jeep Compass desde 280 euros al mes en Automóviles Nemesio con la oferta Jeep & Go Renting para particulares y empresas

La segunda propuesta más asfáltica de Jeep es el versátil Compass, un SUV de tamaño medio que es perfecto en cualquier faceta: sencillo de manejar y ágil en ciudad, confortable y seguro en carretera, y extremadamente capaz cuando se abandona el asfalto.

Este modelo, estratégico para la firma norteamericana al aglutinar el 40% de sus ventas en Europa, se acaba de renovar para elevar la calidad general, incrementar la tecnología que demanda el usuario y adoptar nuevos sistemas de propulsión electrificados. A las clásicas opciones gasolina y diésel se suman propuestas híbridas enchufables con 190 CV o 240 CV, que gracias a un motor eléctrico, ubicado en el eje trasero alimentado de una batería de 11,4 kWh, permite una autonomía 100% eléctrica de hasta 49 km, por lo que también obtiene la etiqueta CERO de la DGT.

Al igual que el Renegade, el Compass también disfruta de una irresistible fórmula de financiación que permite acceder a este vehículo desde tan sólo 280* euros al mes. La oferta Jeep & Go Renting para particulares y empresas, incluye a su vez seguro a todo riesgo sin franquicia y mantenimiento gratuito.

Jeep Wrangler, el modelo más icónico de la marca también en versión 4xe

La electrificación de Jeep comenzó con los SUV Renegade y Compass, y ha llegado hasta un modelo tan icónico como el todoterreno Wrangler, que acaba de estrenar su propia versión 4xe que lo hace si cabe más versátil. Y es que el apoyo eléctrico no sólo sirve para elevar más si cabe sus ya de por sí ejemplares prestaciones off-road, sino también para potenciar un espíritu urbano del que carecía hasta la fecha, ya que gracias a la etiqueta CERO puede acceder sin restricciones, ruidos y gases contaminantes, hasta el mismo corazón de las ciudades.

El Jeep Wrangler 4xe combina un motor de gasolina y otro eléctrico para entregar un total de 380 CV y nada menos que 637 Nm de par máximo, con lo que se convierte en el Wrangler más potente disponible en todo el catálogo. Pero no sólo es el más prestacional, sino también el más eficiente, ya que gracias a poder realizar hasta 53 kilómetros en modo 100% eléctrico, ofrece una media de consumo de tan sólo 3,5 litros a los 100 kilómetros.

Los Jeep son ahora más versátiles que nunca

No cabe duda que los motores híbridos enchufables de las versiones 4xe hacen a los Jeep Renegade, Compass y Wrangler más ‘civilizados’ que nunca por su eficiencia y autonomía 100% eléctrica, pero otras tecnologías como las asistencias al aparcamiento, la detección de puntos muertos, la asistencia de frenada o los múltiple sistemas ADAS de ayuda a la conducción, elevan el confort y la seguridad de conducción de estos vehículos en entornos urbanos.

Jose Pastor, asesor comercial de Automóviles Nemesio y experto en la gama Jeep 4xe, nos explica: "Sin perder la originalidad y exclusividad de Jeep podemos ser eficientes y conducir un todoterreno o SUV, como vehículo urbano y ecológico con etiqueta cero emisiones. Apto para circular por el centro de la ciudad en eléctrico y apto para hacer largos recorridos, sin limitaciones de autonomía debido a la unión de ambos motores. Siempre sin perder las condiciones más innovadoras para salir del asfalto”.

“Hasta todo un mito como el Jeep Wrangler se ha rendido a la electrificación para estar acorde con la eficiencia y la ecología, ya que la aventura, el ocio, la naturaleza,..es uno de los principales sellos de la marca con lo que se puede disfrutar de una salida al campo siendo eficiente a la máxima expresión. Ya que no solo mantiene la esencia todoterreno característica de Jeep al no afectar la electrificación a las cotas del vehículo, si no que supera las expectativas, al compaginar ambos motores que ofrecen hasta 637 Nm de par que conlleva a tener unas capacidades off-road que superan a los motores de combustión”, continúa.

Y todo ello sin perder ni un ápice de sus aptitudes todoterreno y su polivalencia para el tiempo de ocio, ya que todos ellos gozan de unos ángulos de ataque, ventrales y salida de referencia en sus respectivos segmentos, ayudas eléctricas a la tracción o reductora en el caso del Wrangler, además de una gran distancia entre ejes y un amplio habitáculo, por no hablar de su soberbia capacidad de arrastre para el remolque.

Toda la gama Jeep diesel exenta de impuestos de circulación

Hasta el 31 de diciembre de 2021, toda la gama diésel del Jeep estará exenta de pagar el impuesto de matriculación por bajas emisiones, lo que supone un ahorro de entre 800 y 1.200 euros.

Automóviles Nemesio, concesionario oficial Jeep en Valencia

El concesionario oficial de la firma norteamericana en Valencia, ante el nuevo panorama eléctrico, ha apostado por “la formación continua de nuestros asesores de ventas para cubrir las necesidades y apoyo a los clientes, también hemos dotado nuestras instalaciones de las últimas novedades en vehículos electrificados y a los técnicos para llevar el perfecto mantenimiento de los vehículos con los protocolos necesarios”, tal y como indica Pastor.

En cuanto al capítulo de ofertas y promociones de la gama Jeep, “tenemos unidades a precio especial, con descuentos muy notables, además de contar con hasta 5000€ de ayuda al Plan Moves III. Tenemos distintas alternativas en cuanto a carga doméstica se refiere, siempre ajustando la mejor opción al tipo de necesidades que requiere el cliente”.

Los interesados en conocer de primera mano la nueva gama Jeep 4xe o recibir información sobre las promociones vigentes, como los descuentos especiales por entrada en vigor de los nuevos parámetros de emisiones en las motorizaciones diésel, pueden pedir cita previa a través de la de la propia web del concesionario, en el teléfono 961595040 o cumplimentando el siguiente formulario: