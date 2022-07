Hyundai Motor Company sigue creciendo pese al entorno castigador de la crisis de suministros, energética y de producción que asola el sector. La compañía registró un beneficio neto en los primeros seis meses de este año 2022 que asciende a 3.640 millones de euros (4,86 billones de wones), lo que representa un incremento del 38,7% en la comparativa interanual.

Según datos publicados la pasada smana por la multinacional asiática, la facturación semestral se situó en 49.600 millones de euros (66.290 millones de wones), un 14,9% de subida respecto a los datos del mismo período de 2021.

Progresión en todos los frentes

La compañía cerró la primera mitad del ejercicio con un beneficio operativo de 3.670 millones de euros (4.900 millones de wones), lo que se traduce en una progresión del 38,6% en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2021.

En el segundo trimestre, el beneficio neto de la empresa se disparó un 55,6%, hasta 2.300 millones de euros (3.080 millones de wones , mientras que el beneficio operativo trimestral se impulsó un 58%, hasta 2.230 millones de euros (2.970 millones de wones).

Entre abril y junio del ejercicio actual, Hyundai Motor registró una cifra de negocio de 26.923 millones de euros (35.900 millones de wones), lo que representa un aumento del 18,7% respecto a dichos meses de 2021.

La compañía sigue con su pulso hacia el futuro, consolidando sus cifras de negocio, inviritiendo en tecnología puntera como la de losprototipos de aerotaxis junto a Rolls Royce, y lanzando al mercado nuevos modelos con la idea se ser líderes en electrificación. Así lo señalaba en Neomotor el director general de Hyundai en España, Polo Satrústegui. No obstante, Satrustegui pedía, eso sí, un paso adelante de Gobierno y eléctricas: "Es fundamental tener oferta e infraestructura. La infraestructura no puede esperar al parque. Si no hay red de recarga el usuario no dará el paso, y con ello extenderá la duración de los coches de combustión o el híbrido enchufable, que es una buena tecnología de transición".