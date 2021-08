Kawasaki presenta la nueva Z900RS SE para 2022 que, reeditando uno de los diseños más míticos de la compañía de la década de los setenta, estará disponible en la versión clásica "Yellow Ball" del Super Four original de 1972, la Z1. No obstante, las novedades del modelo no acaban aquí, ya que la Z900RS SE equipará de serie en 2022 una increíble variedad de actualizaciones de alta calidad, incluidos los cambios en los componentes de suspensión y frenos.

Estéticamente, la Z900RS SE cuenta con las letras "RS" del logotipo del modelo en las cubiertas laterales terminadas en rojo, aunque ahora destaca todavía más a través de las cubiertas laterales del radiador de alumite negro y la cubierta FI, además de las ruedas de multiradio de color dorado. El atractivo diseño del modelo se completa con el comentado esquema de pintura "Yellow Ball", capaz de emocionar a los aficionados de la Z1 y a los nuevos pilotos por el creciente escenario retronaked de las décadas de herencia Z única de Kawasaki.

En la parte trasera, el Z900RS SE incorpora un amortiguador Öhlins S46 con ajustador de precarga. Además, gracias a su cuerpo de aluminio con construcción de un solo tubo, al gran pistón de 46 milímetros y a las cámaras internas de aire y gas separadas por un pistón flotante, la nueva SE proporciona una estabilidad y una sensación de agarre muy mejoradas.

Por otro lado, en la parte delantera también se han realizado ciertos cambios con la horquilla invertida de 41 milímetros, con ajustes revisados para crear el equilibrio perfecto entre la reacción y la posición de la suspensión delantera/trasera.

En cuanto a la frenada, también ha mejorado con la adopción de una pinza Brembo. Los discos delanteros Brembo de 300 milímetros están mordidos por unas pinzas monobloque de montaje radial Brembo M4.32 servidas por una bomba radial Nissin de menor diámetro que activa la acción de frenado mediante latiguillos metálicos que proporcionan una mayor potencia de frenado al tiempo que ofrecen una progresión lineal al accionar la palanca.