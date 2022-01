Zero MotorcyclesZero Motorcycles, el líder mundial en motocicletas 100% eléctricas, continúa su expansión en España desde que aterrizó de forma directa el pasado mes de septiembre de 2020. Ahora, la compañía estadounidense amplía su red de concesionarios con la llegada de tres nuevos dealersdealers: MOW (calle Compte d’Urgell 165, Barcelona), Maswer (calle Joan Oró 5 de Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona) y Moviroses (Carretera N-II 20 de Fornells de Selva, Girona).

Con estas tres incorporaciones, Zero Motorcycles ya dispone de una red comercial compuesta por un total de 13 concesionarios y 6 servicios oficiales en España donde por ir a informarse, probar y comprar la completa gama de la marca, con nueve modelos, incluidos los tres de 11 kW accesibles con el carnet A1 o B (con tres años de antigüedad).

Gracias a su actual red de concesionarios y sus servicios oficiales, Zero asegura una buena cobertura del territorio.

CONCESIONARIOS

SERVICIOS OFICIALES

En palabras de Josef MoratJosef Morat, Country Manager de Zero Motorcycles en España y Regional Manager del Sur de Europa, Oriente Medio y Africa: "En momentos difíciles, con la pandemia que no nos deja volver a la normalidad, apreciamos más todavía a los empresarios que creen en el futuro e invierten en Zero Motorcycles impulsando el cambio en la movilidad en las dos ruedas. Nos complace mucho poder sumar a nuestra red unas empresas muy importantes en el sector de la automoción en España, pero también estamos muy agradecidos a los que creen en Zero desde hace años. Este 2022 nos concentraremos en apoyar a nuestros concesionarios para llegar a sus objetivos y también en mejorar la cobertura del territorio en las provincias y regiones donde actualmente no estamos presentes o donde solo tenemos un servicio oficial, así cada potencial cliente podrá tener la oportunidad de probar y eventualmente comprar una Zero Motorcycles visitando a un concesionario cercano al lugar donde viva".

La gama de Zero Motorcycles

Actualmente, la gama de Zero Motorcycles se compone de nueve modelos: