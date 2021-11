El cantante del grupo Taburete, Willy Bárcenas volvió a ser noticia tras reaparecer en las redes sociales no por promocionar su último disco.

El vocalista que no pasa por su mejor momento a nivel personal, no pudo contenerse y trató de justificarse sobre una comentario despectivo hacia él en un artículo donde aparece junto a su novia Loreto Sesma en un restaurante.

"Ambos comparten su vida desde hace algo más de tres años. Llevan su relación con discreción para no ser protagonistas de los medios de comunicación. Eso no impedió que se les viera juntos recientemente. Willy y Lorento salieron a comer a un conocido restaurante de Madrid y allí se les vio charlando animadamente entre plato y plato. A juzgar por las imágenes, el vocalista del grupo Taburete no parecía muy contento, quizá porque tenga pocos motivos para ser feliz", fueron las palabras hacia el cantante.

Sin embargo, Willy Bárcenas no se cortó y esta fue su respuesta: "La vida no es fácil para nadie pero tengo más motivos para ser feliz de los que tendrás tú en tu vida, mendrugo".