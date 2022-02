El cáncer de mama es uno de los tumores más comunes y con más incidencia entre la población femenina mundial. Según datos de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, en España se diagnostican 16.000 casos cada año, lo que representa el 24% de todos los tumores femeninos en nuestro país, y según la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), se estima que en el país la prevalencia de cáncer de mama es de 516.827 personas. El cáncer de mama carcinoma ductal no solo es el más común, sino que también es el que presenta mejor pronóstico. Tal y como detalla el director del servicio de oncología del Hospital Parc Taulí de Sabadell, Àngel Seguí, “entre un 85% y 90% de mujeres con cáncer de mama acaba curándose”. Sin embargo, existen algunos subtipos de este cáncer que presentan un pronóstico más complicado “que pueden provocar metástasis y convertirse en una enfermedad crónica”, asegura el Dr. Seguí. Una de estas variantes es el cáncer de mama triple negativo, que consiste en un tumor que no cuenta con ninguno de los receptores hormonales, ni de estrógenos, ni de progesterona. “Se trata de una tipología que comprende aproximadamente entre el 10% y el 15% del total de casos de cáncer de mama y que peor pronóstico presenta”, explica el experto.

Innovación en tratamientos

Uno de los principales problemas que presenta este tipo de cáncer es que, aunque su diagnóstico se realice de manera precoz, suele extenderse muy rápidamente y progresar a estadios más avanzados en muy poco tiempo, pudiendo llegar a desarrollar metástasis a distancia, es decir extendiéndose hasta órganos o ganglios linfáticos lejanos. Por otro lado, tal y como señala el Dr. Seguí, “es un tipo de tumor que no presenta una alteración genética a través de la cual se puedan diseñar tratamientos específicos y su pronóstico no suele superar los dos años y medio”. De este modo, las pacientes que padecen el cáncer de mama triple negativo no pueden recibir ni tratamiento endocrino ni la terapia anti-HER2, otro tipo de cáncer de mama, y, por tanto, la quimioterapia es una de las pocas alternativas que resulta efectiva para su cura. “No obstante, en los últimos años se ha demostrado que la inmunoterapia también ofrece resultados positivos en esta patología”, subraya el oncólogo. “Estamos hablando de una enfermedad crónica y es por ello que tenemos que encontrar tratamientos que, a diferencia de la quimioterapia, mantengan la calidad de vida de la paciente”, explica el Dr. Seguí.

Hasta hace poco las opciones terapéuticas eran limitadas. Tradicionalmente se ha recurrido a tramientos como la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, pero éstos no cubren las necesidades de todas las pacientes. No obstante, la investigación en torno a este cáncer se ha multiplicado en los últimos años y, poco a poco, se están encontrando más opciones.

Durante el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, celebrado en octubre del 2021, se presentaron datos esperanzadores sobre diferentes innovaciones para este tipo de cáncer. Entre estos la compañía americana Gilead presentó sus avances en investigación con su primera innovación en esta patología. Resultados que pueden suponer un mensaje de esperanza a las mujeres diagnosticadas con este cáncer. Es importante recordar que estas pacientes necesitan que la investigación transformadora no se pare y se puedan cubrir sus necesidades urgentes.

Prevención

A diferencia de otros tipos de tumor, el cáncer de mama triple negativo suele afectar más a un perfil de mujer joven y suele estar asociado al cáncer de mama hereditario. “Los programas de detección precoz del cáncer de mama (DEPRECAM) no son tan útiles en la detección de este tipo de tumor, ya que éstos se dirigen a mujeres con edades entre los 50 y los 69 años”, remarca el Dr. Seguí.

En este sentido, el director del servicio de oncología del Hospital Parc Taulí recalca la importancia de que las mujeres menores de 40 años se realicen controles periódicos y que ante cualquier alteración de la mama consulten a su médico. Sin embargo, al tratarse de un tumor que afecta a mujeres más jóvenes, la mamografía no es tan eficaz como en edades más avanzadas y, por ello, el experto recomienda realizarse también una resonancia de mama periódicamente.