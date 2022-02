Varias generaciones de españoles disfrutaron de una de las series más exitosas de la historia de la televisión en abierto. El Príncipe de Bel-Air se emitió durante la década de los 90, aunque siempre hubo momentos y cadenas para ver de nuevo la serie estadounidense protagonizada por un joven Will Smith. Pues bien, 26 años después y con la estrella de Hollywood al otro lado de los escenarios, como productor, ya ha estrenado el remake este domingo tras la celebración de la Super Bowl. Sin duda, toda una apuesta.

"Todo el mundo recuerda con buen humor la historia que protagonizaba Will Smith, pero si lo piensas hay algo mucho más profundo detrás de todo eso", explicó el director y coguionista de la nueva serie, Morgan Cooper. Para Cooper, el cambio que experimentó Will, un chico criado en las calles de Filadelfia (Pensilvania, Estados Unidos) y que fue enviado con sus tíos al lujoso vecindario de Bel-Air, en Los Ángeles (California), "merecían una trama aparte". Y así fue que en 2019 el ahora director de Bel-Air subió un tráiler a YouTube ilustrando cómo imaginaba que Will había vivido la mudanza a casa de su tío Phil y de su tía Vivian. El vídeo fue todo un éxito y tan solo 24 horas después, la productora de Will Smith ya le había contactado para reunirse con él y darle forma a un proyecto que se estrena ahora con el propio Smith involucrado en la producción ejecutiva. "La serie es totalmente diferente... No se podía hacer una nueva versión siguiendo a la original, pues pertenece a una generación y a un contexto concretos", reveló Cooper.

A sus 53 años, está claro que Will Smith no está para hacer el papel de un jovenzuelo de instituto de 16... y es que ya casi ni colaba cuando lo hacía teniendo 22 años en su primer capítulo y casi 28 en el último. Los actores, pues, han rejuvenecido, aunque los personajes se mantienen. Su protagonista se llama Jabari Banks y tiene 23 años, aunque aparenta alguno menos, claro.

El resto del elenco de actores lo completan, entre otros, Adrian Holmes como el tío Phil; Cassandra Freeman haciendo de la tía Vivian; Olly Sholotan como el primo Carlton; o Coco Jones, como la prima Hilary. En esta ocasión es el actor Jimmy Akingbola quien interprete a otro de los personajes más recordados de la serie: el mayordomo Geoffrey.

Bel-Air tiene grabadas dos temporadas y sus productores esperan que los antiguos seguidores de la mítica serie de los 90 y los nuevos "le den una oportunidad", ya que, según su acogida, contemplan hacer nuevos capítulos. Por el momento, se desconoce cuando podría producirse el estreno en España, pero sus fans ya lo están deseando.