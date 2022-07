No hay vuelta atrás: Ibai Llanos se va de Twitch. Así lo ha confirmado esta semana durante un streaming. El vasco está convencido de que es su último año emitiendo en esta plataforma y cree que el futuro está en YouTube, que también da la opción de retransmitir en directo y además los contenidos se quedan subidos.

De este modo una de las trayectorias más brillantes de Twitch llegará a su fin y se espera que provoque un auténtico terremoto en en planeta de los streamings. Entre otros logros, Ibai tiene el récord de espectadores simultáneos gracias a los 3,3 millones que se congregaron en el minuto de oro de 'La velada del año 2'. Además, fue elegido Streamer del año en 2020 y 2021 y es el favorito al galardón en 2022.

He ganado el premio al mejor streamer del año en 2021. Segundo año consecutivo que lo ganamos.



Mil gracias a todos por el aguante y el apoyo. De corazón, gracias a todos los que disfrutáis con lo que hacemos.



❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/hln1ZsvI4t — Ibai (@IbaiLlanos) 21 de noviembre de 2021

Ibai explica los motivos para cambiar Twitch por YouTube

El tema surgió en uno de los directos de Ibai. Y es que aseguró que cobra bastante menos de lo que piensa la mayoría de los espectadores: "¿Es como el Mister Bean de España? No tengo tanto dinero, pero ni parecido. Ibai Llanos tiene el mismo dinero que Mister Bean", bromeó el vasco al ver a un streamer con cierto parecido al famoso personaje.

"Tenemos que irnos a streamear a YouTube, chicos, no es coña", afirmó para la sorpresa de sus seguidores. De hecho, puso fecha a su despedida: "Yo creo que este año es mi último en Twitch, la verdad". Al principio parecía que podía estar bromeando por el carácter distendido de la retransmisión, pero confirmó que iba en serio: "Mi editor me ha dicho que sí, mi editor tiene ganas de ir a YouTube, no sé por qué, porque creo que los directos se quedan subidos ahí".

Los mejores momentos de Ibai Llanos en Twitch

Ibai Llanos deja atrás grandes momentos y decenas de millones de suscriptores. Destacan eventos como las veladas de boxeo, el campeonato mundial de globos o el gran premio de karts. Y junto a ello, una gran constancia de momentos divertidos en el día a día.

Repasamos algunos de sus momentos inolvidables: