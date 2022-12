Jorge Javier Vazquez recibió este martes con un incomodo silencio en el plató de ‘GH VIP: Límite 48 horas’ a Oriana Marzoli. La venezolana abandonó el ‘reality’ el pasado sábado, 48 horas después de que el concurso de convivencia comenzase.

El presentador, quien durante el ‘Deluxe’ conectó con ella para intentar que superase la crisis y permaneciese en la casa, se mostró completamente indiferente con ella. “Me daba igual que esta noche vinieras o no. Ha llegado un momento contigo que ya me da igual. Me produce una sensación de trámite que quiero que acabe lo antes posible", aseguró el maestro de ceremonias.

La venezolana trato de explicar su salida sin mucho éxito y ante el abucheo del público. “No era el momento idóneo para entrar y no comprendo esa falta de humanidad en las personas para no empatizar. Los programas en los que yo he participado han durado 6 meses. La gente no tiene ni idea de lo que supone estar sometida a esa presión durante tanto tiempo", aseguró desesperada.

Pero la incomprensión y el vacio del presentador no eran la peor de las noticias que Oriana iba a recibir esa noche.

Jorge Javier le comunicó que no se salvará de pagar la penalización impuesta por el programa, tal y como ella intentó negociar en pleno directo el sábado.

Jorge Javier: "Que sepas que la penalización se te va a cobrar" #GHVIPLímite1 pic.twitter.com/q6RsNw464N — Gran Hermano (@ghoficial) 18 de septiembre de 2018

Además, la cadena ha decidido vetar su presencia en las galas y debates durante el resto del ‘reality’, por lo que la extronista de ‘MHYV’ dirá adiós a la televisión por un período indefinido de tiempo.