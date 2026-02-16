El padre de Lamine Yamal, ¿nuevo fichaje bomba de ‘Zona Gemelos’?

El entorno de Lamine Yamal vuelve a situarse en el foco mediático, esta vez por una cuestión alejada al terreno de juego. Su padre, Mounir Nasraoui, conocido en redes como Hustle Hard, está en la lista de posibles participantes de la próxima edición de La Cárcel de los Gemelos, un formato digital impulsado por los creadores conocidos como Zona Gemelos.

Lamine Yamal posa con su familia a su entrada a la gala del Balón de Oro 2025 / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Según se ha desvelado en el entorno del programa, los responsables del reality habrían valorado contar con Nasraoui como uno de los perfiles mediáticos de la nueva temporada. Por el momento no existe confirmación oficial ni por parte del propio interesado ni del equipo del formato.

El programa, que basa su dinámica en una convivencia de carácter competitivo con estética carcelaria y emisión en plataformas digitales, busca habitualmente perfiles con presencia en redes sociales y capacidad de generar conversación. En ese sentido, el padre del internacional español cuenta con una comunidad activa y una exposición pública creciente en los últimos meses.

Lamine, totalmente al margen

La posible participación ha generado opiniones diversas en redes, aunque se trata, por ahora, únicamente de una propuesta en fase preliminar. Mientras tanto, el foco deportivo sigue estando en el rendimiento de Lamine Yamal con el Barça y la selección, al margen de cualquier iniciativa televisiva vinculada a su entorno familiar.