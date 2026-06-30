La Banda de los Gay Games ofrecerá un concierto el 2 de julio en el Palau de la Música de València.

El concierto de La Banda de los Gay Gamestendrá lugar el jueves 2 de julio, a las 19:30 horas, en la Sala Iturbi del Palau de la Música de València. La banda interpretará un programa que une tradición local, repertorio internacional y espíritu de celebración colectiva. Entre las obras previstas figuran Rise: A Gay Games Anthem, de Rossano Gallante; Proud of Me, de Michele Fernández; Amparito Roca, de Jaume Teixidor; y You Can’t Stop the Beat, de Marc Shaiman.

El concierto contará con la participación de Chris Green como director invitado, la Banda Sinfónica de la Universitat Politècnica de València y Francisco José Valero García como director.

La entrada será gratuita y podrá obtenerse a través de la web y en las taquillas del Palau de la Música el 1 de julio a partir de las 10:00 horas. Las localidades estarán limitadas a dos por persona usuaria hasta completar aforo.

València, ciudad de bandas y ciudad abierta

Las bandas inclusivas han formado parte de los Gay Games desde su primera ceremonia de apertura, celebrada en 1982. En esta edición, València recoge ese legado y lo conecta con una de sus grandes fortalezas culturales: su condición de ciudad de bandas.

La ciudad acoge uno de los certámenes de bandas más importantes del mundo y cuenta con un tejido musical profundamente arraigado en barrios, pedanías y sociedades musicales. La participación de músicos internacionales en València 2026 permite abrir esa tradición a nuevas miradas y reforzar su dimensión global.

El programa de bandas de los Gay Games València aspira así a convertirse en uno de los más diversos de la historia de los juegos, reuniendo a músicos y músicas de múltiples países bajo una misma batuta.

Una acción vinculada al Certamen Internacional de Bandas

El encuentro y el concierto se integran también en el contexto de impulso al Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de València”, que este año celebra su 140 aniversario.

La colaboración entre València Music City, Pride Bands Alliance y el Palau de la Música permite conectar la tradición bandística valenciana con una gran cita internacional marcada por la diversidad, la inclusión y la convivencia.

El programa cuenta con la organización de Pride Bands Alliance y València Music City, con el impulso artístico de Juan Pablo Valero, director de València Music City, la experiencia organizativa de Nieves Pascual, subdirectora del Palau de la Música, y la participación de Chris Green en representación de Pride Bands Alliance.

Con iniciativas como esta, València refuerza su papel como ciudad musical abierta al mundo, capaz de unir patrimonio bandístico, diversidad y proyección internacional en una misma celebración.

Encuentro en Castellar-L’Oliveral

La música de los Gay Games València 2026 ha vivido una de sus jornadas más especiales en Castellar-L’Oliveral con el encuentro este domingo de la banda internacional formada con motivo de la celebración de los juegos. La cita reunió a músicos y músicas llegados de distintos países junto a intérpretes locales en una jornada de ensayo, convivencia y preparación del concierto que tendrá lugar el próximo 2 de julio en la Sala Iturbi del Palau de la Música.

En esta edición de los Gay Games, València también ha impulsado una convocatoria musical que ha permitido formar una banda internacional integrada por cerca de 50 músicos procedentes de distintos países, a los que se suman otros 50 músicos locales vinculados a la Banda Sinfónica de la Universitat Politècnica de València y a otras formaciones musicales de la ciudad.

El encuentro, organizado en colaboración con Pride Bands Alliance y València Music City, sirvió para preparar el Festival de Bandas de los Gay Games València, una cita que celebrará la música como lenguaje común de orgullo, diversidad y comunidad global.

La actividad celebrada en Castellar-L’Oliveral permitió reunir por primera vez a parte de esta gran formación internacional y local, que trabajó el repertorio del concierto bajo la dirección de Chris Green.

La jornada tuvo también un marcado componente de convivencia, reforzando el espíritu comunitario de los Gay Games y el vínculo entre músicos internacionales y locales. Tras el ensayo, los participantes compartieron una paella como símbolo de bienvenida y de conexión con la cultura valenciana.

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Esta acción forma parte de la voluntad de València Music City de situar la música como elemento central de la experiencia de los Gay Games, proyectando además la tradición bandística valenciana en un contexto internacional de diversidad e inclusión.