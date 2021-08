Los hermanos Ethan y Joel Coen han construido durante las últimas tres décadas toda una reputación en el mundo del cine, con títulos tan alabados por la crítica y el público como 'Fargo', con el que ganaron el Oscar al mejor guion original, o 'No es país para viejos', con el que obtuvieron las estatuillas a mejor director, mejor guion adaptado y mejor película.

Sin embargo, el equipo parece verse ahora separado debido a que Ethan ha decidido abandonar el séptimo arte, al menos por un tiempo. La decisión se ha hecho pública después de que el cineasta decidiera no participar en el último proyecto de su hermano, 'The Tragedy of Macbeth'. Aunque por el momento se desconoce si será una despedida definitiva o no, el menor de los Coen se centrará en otros formatos narrativos como el teatro.

El responsable de dar a conocer esta información ha sido Carter Burwell, compositor que ha trabajado con el dúo en cintas como 'Fargo', '¡Ave, César!' o su última producción juntos, 'La balada de Buster Scruggs'. En una entrevista realizada por Indiewire dentro de 'Score podcast', el músico ha afirmado que "Ethan parece muy contento con lo que está haciendo y no tengo claro qué va a hacer Joel después de esto", haciendo referencia a su película más reciente.

Sobre 'The Tragedy of Macbeth', Burwell ha señalado que aunque Ethan ha escrito y producido en solitario con anterioridad, esta es la primera vez que Joel ha dirigido sin su hermano.

"Además tienen una tonelada de guiones que han escrito juntos y que están en varias estanterías", ha señalado el compositor antes de añadir: "Espero que los retomen, porque he leído algunos y son geniales".

"Estamos en un momento en el que uno nunca sabe... quizá nos retiremos todos, porque este es un negocio maravillosamente impredecible", ha concluido Burwell.

'The Tragedy of Macbeth', la primera película de Joel Coen en solitario, cuenta con un guion del propio director a partir del texto original de William Shakespeare. En su reparto figuran nombres como Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson o Harry Melling. El filme se proyectará por primera vez el 24 de septiembre en el New York Film Festival.