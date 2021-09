Es fácil ver en los ojos y en la sonrisa de la veterana actriz Ángela Molina la frescura de la joven que protagonizó hace 35 años 'Lola', de Bigas Luna, la película que ella ha elegido para que se proyecte en la Filmoteca de Catalunya con motivo del homenaje que este jueves le rinde la Academia del Cine Catalán.

"Yo sigo siendo la misma, los premios y los homenajes no me cambian, pero los agradezco mucho y me hacen mucha ilusión porque representan el cariño del público y el amor al trabajo", ha dicho este jueves la artista en Barcelona.

La Academia del Cine Catalán y la Academia de Cine Español han vuelto a hermanarse este año para rendir homenaje mutuo a sus premiadas honoríficas. Carme Elias, Gaudí de Honor-Miquel Porter 2021, viajó este miércoles a Madrid invitada por la Academia de Cine Español y Ángela Molina, Goya de Honor 2021, ha llegado este jueves a Barcelona.

El primer acto de reconocimiento se ha celebrado esta mañana en la Antigua Fábrica Estrella Damm, donde ha sido recibida por sus compañeros de profesión y ha subido al escenario para conversar con la presidenta de la Academia del Cine Catalán, Judith Colell.

Durante este coloquio, Molina ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera, como su trabajo con Buñuel, con quien rodó 'Ese oscuro objeto del deseo'.

"De mi familia cinematográfica, Buñuel sería mi abuelo -ha afirmado con cariño-. Era un ser generosamente genial con el que aprendí mucho. Además, gracias a él mi trabajo se vio fuera de España, y eso cambió mi vida".

También ha recordado su primer rodaje en Barcelona, 'La ciutat cremada' (1976), que le permitió "caer enamorada de Barcelona" y "pasar una buena temporada en Cataluña", donde trabajó con otros realizadores catalanes, como Bigas Luna, que le enseñó "a celebrar la vida en cada instante".

"Me ha costado elegir la película que se proyectará esta noche en la Filmoteca porque en el amor no se elige -ha reconocido- pero finalmente he seleccionado 'Lola' porque Bigas Luna cultivaba el respeto con contundencia en todos los vertiginosos temas que abordaba".

No podían faltan en este repaso de su carrera los dos realizadores con los que más ha trabajado, Manuel Gutiérrez Aragón y Jaime Chávarri, "dos directores muy diferentes de los que aprendí mucho", ha asegurado.

"Yo soy una actriz bastante instintiva y me dejo llevar -ha desvelado- y con Manolo (Gutiérrez Aragón) me equivocaba muchas veces, pero él le decía al equipo "¡seguidla!" y dejaba que me equivocara". "Jaime (Chávarri) era diferente, más previsor, y tenía también muchas virtudes. Es una pena que no estén ahora aquí porque tendrían muchas cosas interesantes que decir".

También hubo oportunidades perdidas, como cuando rechazó protagonizar 'Furtivos', algo de lo que siempre se ha arrepentido, pero "la vida ha sido tan grande y generosa" con ella, según ha señalado, que José Luis Borau no sólo no le hizo ningún reproche, sino que le permitió trabajar en 'La Sabina', una película "que fue muy importante para el momento".

Durante su visita a Barcelona, Ángela Molina no se ha limitado a hablar del pasado y también ha desvelado algunos de sus proyectos, como una obra teatral con Lluís Pasqual a partir de textos de Federico García Lorca que le hace "mucha ilusión" porque será la primera vez que aborde la obra del genio granadino, con el que se siente muy cercana. "Además, volver al teatro es volver a casa, y se hace feliz".