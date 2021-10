El mítico Michael Caine se retira. El actor británico de 88 años, que ha rodado más de 150 filmes, dejará el mundo de la interpretación después de rodar 'Best Sellers' y tras el estreno en cines de 'Medieval'.

El veterano actor ha dicho en el podcast 'Kermode and Mayo' que uno de los motivos de su retirada es que el desencanto con la industria. "Nadie está haciendo películas que quiera hacer", ha señalado.

Caine también ha asegurado que también deja su carrera artística por motivos de salud y para meterse más en su faceta de escritor. "Es gracioso que 'Best Sellers' sea mi última película, porque no he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que afecta a mis piernas, así que no puedo caminar bien... Y también escribí un libro, un par de años, que tuvieron éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor. Es genial, porque como actor te tienes que levantar a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor, ¡empiezas a escribir sin salir de la cama!", ha señalado.

Michael Caine es, junto a Jack Nicholson, Paul Newman y Laurence Olivier, el único actor que ha sido nominado a los Óscar en cinco décadas. 'The italian job', 'Alfie' o 'Zulú' son algunas de las producciones en las que ha participado.