El realizador de cine Secun de la Rosa ha confesado en la presentación en Tudela de su ópera prima, ‘El cover’, que “ha llegado un poquito tarde al mundo de la dirección, pero era algo inevitable, como los buenos finales”.

“Me hice actor por querer contar historias y lo que contaba era conmigo mismo, no con otras cosas, entonces casi era obligatorio que llegara el momento de dirigir una película porque había escrito mucho teatro y siempre con la sensación de estar contando historias en imágenes”, ha añadido.

Secun de la Rosa (Barcelona, 1969), que ha sido el protagonista de la rueda de prensa de la quinta jornada del Festival de Cine Ópera Prima, ha asegurado que es una osadía debutar tras la cámara a su edad, ya que cuando tu deseo es hacer cine "la energía de la juventud, la creatividad y todo esto, casi te lo pide antes".

Su ópera prima cuenta la historia de Dani (Álex Monner), un joven que ama la música, pero tiene miedo a fracasar, así que decide no intentarlo y trabaja de camarero para no malvivir de su sueño como sus padres. Sin embargo, ese verano, entre su trabajo de camarero y las noches con los amigos, conocerá a Sandra (Marina Salas), quien cambiará su forma de entender el arte.

“Me gustaba mucho esta cosa que tiene que ver con qué es arte y qué no es arte, lo de liberar los prejuicios, hay tanto prejuicio ante todo: ante la comedia, ante el cantante melódico, ante Benidorm, incluso ante mi yo actor, que me parecía una lucha muy bonita contra los prejuicios”, ha asegurado el director barcelonés.

Además, en la película están “los héroes anónimos, la lucha por querer ser artista, la imitación y, sobre todo, la música, que me apasiona, los artistas de guerrilla, lo que cuesta conseguir un sitio en este oficio, se juntaba todo”, ha reconocido.

"Todo es una pura imitación"

Sobre la imitación, ha dicho que es sorprendente los prejuicios que hay cuando todo es pura imitación. “Cuando de repente vemos un late night te das cuenta de que es una imitación del americano o cuando vemos a alguien vestido en Zamora, Sevilla o Barcelona y resulta que van vestidos como si fueran de Miami o Nueva York”, ha apuntado.

“Todo es una pura imitación, los cantantes de ahora cantan como si fueran latinos, aunque sean de Burgos, por esta razón me gustaba que buscarán ese reducto, como diciendo: !cuidado Benidorm!, y me da la sensación de que Benidorm somos todos; y en estos tiempos políticamente correctos me apetecía defender a esos artistas de guerrilla y a esa ciudad”, ha reflexionado.

Secun de la Rosa ha explicado también que es un apasionado del cine que “aparentemente dice poco o pasa con inocencia naíf; me gusta mucho el cine de Azcona de los años 50 y ‘El Cover’ y Benidorm entraban en ese mundo”.

A la hora de hablar de los actores que aparecen en su película ha hecho un capítulo aparte con Juan Diego, del que ha dicho que “para mí es la figura máxima del cine español por lo que representa” y “las cuatro veces que sale en pantalla engrandece la película haciendo un personaje que él mismo define como un homenaje a toda esa gente que ama el arte sin llegar a ser artista”.

Sobre la elección de los personajes, ha confesado que el papel de Amy Winehouse estaba pensado en un principio para María Hervás, pero fue la propia actriz madrileña la que le propuso al director que se lo ofreciera a Carolina Yuste.

“Me dijo, gracias por ofrecerme un papel en tu peli, pero la que te va a hacer muy bien de Amy es Carolina porque ha crecido con ella y le encanta”.

El realizador también ha destacado la música de la película porque “no sé si es la primera, la única o de las pocas en las que la música está en vivo y en directo, salvo alguna canción exógena que se grabó allí en vivo con el micro del sonidista; esta es unas de las cosas que me hacen sentir que la película es muy valiente”.