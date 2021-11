Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, una de cada tres féminas ha sufrido violencia psicológica de su pareja en algún momento de su vida. Y en pleno 2021, los datos de Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, confirman que la brecha salarial sigue estando muy presente en España, donde asciende al 21,4%. Aprovechando que este jueves 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el canal Cosmo estrena (22.00 horas, también en su web y redes sociales) 'De menos', un cortometraje que pretende dar visibilidad a estas tristes realidades y sacar a la luz micromachismos muy arraigados.

"Se suele hablar más del maltrato físico, pero hay otras heridas, las psicológicas, que son más difíciles de identificar y más largas en el tiempo a la hora de cicatrizar", asegura la actriz Kira Miró, protagonista del corto junto a Víctor Clavijo. Su personaje lleva una vida aparentemente feliz junto a su pareja... hasta que la recompensan con un ascenso laboral y él, que puertas para afuera defiende a capa y espada el feminismo, es incapaz de aceptar que su mujer sea la que mantenga la economía familiar.

"Nos han educado pensando que el hombre no muestra sus sentimientos, que es el fuerte, el que manda, y lo que le pasa al personaje de Víctor es que no lleva nada bien que su mujer tome el mando cuando a él no le va bien profesionalmente. Cuando ella le consuela se enfada mucho, porque no ve que le esté animando, sino que lo considera una muestra de debilidad hacia él", explica la actriz de 'Crimen ferpecto' y colaboradora de 'El hormiguero'.

Combatir desde las escuelas

"Mi personaje proviene de un entorno económico alto, con estudios, se considera un tipo liberal y feminista, pero cae en una actitud machista porque, en el fondo, piensa que el que tiene que llevar el dinero a casa es él. Y esa es una idea que está instalada en muchas personas", añade Clavijo que, al igual que su compañera, está convencido de que el cambio de actitud comienza a nivel educativo. "Se puede legislar, impulsar leyes y concienciar a la sociedad, pero hay gente que tiene las cosas muy metidas dentro por una cuestión generacional. La manera de combatirlo se debe inculcar en las escuelas, en las familias, porque si no tendremos nuevas generaciones que consideren que la mujer se merece menos que el hombre", recalca.

"En esta historia aparecen cosas que nos han pasado a nosotras o a gente que conocemos de nuestro entorno", afirma María José Martín, creadora y directora del corto junto a su hermana Cristina. "Tenemos muy presente esa sensación de culpabilidad que muchas veces tiene una mujer cuando le va bien en lo profesional, que parece que tuviera que pedir perdón si a ella le va mejor que a su pareja", añade.

Miró reconoce que ella también se ha sentido discriminada en alguna ocasión simplemente por ser mujer. "Además, se nos juzga más por el físico", subraya. Y pone como ejemplo aparentemente inocente que nadie pensara que podría vencer en un programa como 'El desafío' de Antena 3, en el que finalmente se coronó ganadora. "Creo que por ser mujer y por el físico que tengo al lado de mis compañeros casi nadie apostaba por mí. Pero luego demostré que se puede ganar a base de trabajo y esfuerzo", recalca.