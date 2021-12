¿Eres un fanático del cine/series y te ha entusiasmado la cuarta entrega de La Casa de Papel? No te preocupes. Si ya has terminado con la serie de Netflix y no te apetece tirar de las típicas producciones que se ven cada año en Navidad... Vogue tiene listas 8 propuestas.

La suerte de los Logan Sinopsis FilmAffinity: "Jimmy está desempleado, divorciado y no tiene un duro, Clyde perdió un brazo en la guerra de Irak y ahora trabaja de camarero en un antro, y Mellie es una peluquera obsesionada con los coches, los tres son hermanos y están empeñados en burlar una supuesta maldición familiar. Para ello van a robar la cámara acorazada del circuito de carreras Charlotte Motor Speedway, durante la celebración de la carrera Coca-Cola 600 en Carolina del Norte. Para poder llevar a cabo el plan necesitarán a un experto en demoliciones, Joe Bang. El único pequeño incoveniente es que está en la cárcel". White Lines Sinopsis FilmAffinity: "Veinte años después de su desaparición, aparece el cuerpo de un DJ británico en Ibiza. Su hermana viaja entonces hasta la isla para formar parte de una investigación que tendrá como objetivo saber qué es lo que pasó realmente con el chico y reconstruir sus últimas horas de vida". Hunters Sinopsis Vogue: "A priori puede no tener mucho que ver con La Casa de Papel, pero lo cierto es que comparten varias cosas. El éxito de Hunters recae en su manejo de dos tipos de tensión, una social y otra histórica. La trama de la serie se centra en un grupo de cazadores de nazis (muy diferentes los unos de otros) en el Nueva York de 1977. Un día descubren que cientos de antiguos altos funcionarios nazis están intentando crear un Cuarto Reich en los Estados Unidos. Así pues, el atípico equipo comenzará una (sangrienta) búsqueda para atraparlos (o cazarlos, como el nombre de la serie indica). En los diálogos y en la acción, Hunters tiene mucho de Tarantino y, además, está protagonizada por Al Pacino. ¿Se puede pedir más? Vis a vis Sinopsis FilmAffinity: "Narra las vivencias en prisión de Macarena, una joven frágil e inocente que nada más ingresar en la cárcel se ve inmersa en una difícil situación a la que tendrá que aprender a adaptarse. Además del shock que le supone acabar de golpe con su placentera vida acomodada, pronto descubrirá que demasiada gente en la cárcel está tras la pista de nueve millones de euros robados de un furgón". Buena conducta Sinopsis FilmAffinity: "Letty Dobesh es una ladrona, cuya vida siempre se compone de giros equivocados y malas decisiones. Que es justo lo que parece que le gusta. Recién salida de la cárcel, ahora está tratando de mantenerse a flote. Pero cuando escucha que un asesino a sueldo ha sido contratado para matar a la esposa de un hombre, se propone hacer fracasar el trabajo, lo que la lleva a comocer al "encantador" asesino y comienza con él una peligrosa y seductora relación". Prison Break Sinopsis Vogue: "Michael Scofield (interpretado por Wentworth Miller) está desesperado (y busca una solución): su hermano Lincoln Burrows (Dominic Purcell), está condenado y está a la espera de ser ejecutado. Sin embargo, Michael cree en la inocencia de su hermano y hará todo por ayudarle, por lo que decide robar un banco para dejarse atrapar y ser encarcelado en la misma prisión que él con un objetivo claro: escapar juntos. Si te encantan las tramas que se centran en planes (a priori) imposibles, está es tu serie". Ladrón de guante blanco Sinopsis Vogue: "Si hablamos de series de atracos no podemos olvidar Ladrón de guante blanco. La serie (cuya primera emisión fue en 2009) se centra en un inteligente ladrón que comienza a trabajar para una agente de policía atrapando a otros criminales a cambio de su libertad". Ocean's Te puede interesar: Fuera de Juego Cancelan la gala de 'La Isla de las Tentaciones' en Telecinco Gente Vídeo: Pelea de Bertín Osborne en un bar para defender a una mujer en una escena de acoso sexual Sinopsis Vogue: "Sí, la saga Ocean's se ha convertido en un clásico de las películas de atracos. De la pionera Ocean's Eleven a la reciente Ocean's 8 esta saga de películas se centra en atracos repletos de ingenio (sí, igual que en La Casa de Papel). Protagonizada por George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, entre otros.