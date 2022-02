La 36ª de los Premios Goya 2022 se ha celebrado por todo lo alto en el Palau de Les Arts de Valencia. La quinta vez que la ceremonia no acontece en Madrid, sino fuera de la capital y en esta ocasión le ha tocado a la ciudad de Valencia. Aunque con algunas restricciones y medidas de seguridad debido al coronavirus entre los nominados y los invitados, los Goya han recibido al público por primera vez tras la pandemia y los actores y las actrices han tenido la oportunidad de desfilar por la alfombra roja.

En este tipo de acontecimientos, como no podía ser de otra manera, las redes sociales se han llenado de multitud de tuits apreciando todos los detalles de la ceremonia. Aunque lo que más ha llamado la atención de los internautas ha sido el 'look' de Carla Pereira. La directora de cine no ha dejado indiferente a nadie por su conjunto rompedor. Y es que todo tiene una explicación: Pereira quería hacer homenaje a la protagonista de su corto con unas orejas verdes ataviadas a la cabeza como si fuera un gorro.

Así las cosas, los usuarios han tirado de ingenio para hacer que la velada sea de lo más divertida en las redes sociales.

Nuestra Meryl Streep pic.twitter.com/WiDvKjnbvI — Vibrando a 528hz (@Desahogada) 12 de febrero de 2022

#Goya2022 Di que sí reina, yo también estoy con la mantita echada pic.twitter.com/to4uIhJot7 — SostieneNatalia (@SostieneNatalia) 12 de febrero de 2022

Yo opinando de los outfits de la alfombra roja de los #Goya2022 desde el sofá de mi casa pic.twitter.com/gtEVGaTYIu — selva🌻 (@selvaMLSB) 12 de febrero de 2022

Yo con la mitad de gente que está desfilando. #Goya2022 pic.twitter.com/rMboRDwCkJ — Me so merry, me so Christmas 🌈🇮🇨 (@javilost) 12 de febrero de 2022

Yo viendo la gala de los #Goya2022 Expectativa VS Realidad pic.twitter.com/dFNRzErYOU — Kike Malamente (@kikechinaski) 12 de febrero de 2022