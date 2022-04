Las reacciones tras el bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar continúan sucediéndose. En esta ocasión ha sido Tony Rock, hermano de Chris, el protagonista con una nueva salida de tono.

Los hermanos Rock, ambos cómicos, tienen un fuerte lazo entre ellos y ya cuando Will Smith se disculpó por la bofetada en cuestión, Tony Rock mostró su rechazo. Además, dejó claro que su hermano y Will Smith no habían hecho las paces tras lo ocurrido en la ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood, al contrario de lo que se dijo inicialmente.

Ahora, sin embargo, ha ido un poco más allá. Y es que tras algunas tímidas declaraciones por Twitter, Tony Rock se ha pronunciado sobre el tema en una de sus actuaciones.

Durante su monólogo, entre otras cosas, dijo: "¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra te miró de reojo?", haciendo referencia al rostro serio de desaprobación que mostró Jada Pinkett Smith al escuchar el comentario de Chris Rock sobre su falta de pelo.

"Si traes tu culo hasta acá, no estás nominado a nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año, nigger (palabra utilizada de manera despectiva para referirse a la comunidad afroamericana). Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!" desafió el humorista al actor.

Por otra parte, Tony Rock dijo también estar "dispuesto a reunirse con Will si es que el actor pide hablar con su hermano y su familia por lo sucedido".