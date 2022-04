Aunque ya han pasado varias semanas desde la famosa bofetada de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar, las aguas están muy lejos de volver a su cauce.

El chiste que el humorista dedicó a la falta de cabello a Jada Pinkett-Smith motivó que el actor, ganador del Oscar por el 'El método de Williams', subiera al escenario para primero propinarle un bofetón y luego increparle desde su asiento por su desafortunado comentario.

Desde entonces, las reacciones se han ido produciendo a cuentagotas entre los protagonistas y su entorno. Habló durante una actuación el propio Chris Rock, su hermano Kenny Rock, Denzel Washington, amigo de Will Smith o incluso Jada Pinkett Smith. Pues bien, ahora lo ha hecho también la madre de Chris Rock, Rose.

Y no se ha cortado un pelo en sus declaraciones en exclusiva a WIS, en las que señaló que aunque su hijo está bien “aún procesando lo ocurrido”. “Le dije a alguien que, cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos pero especialmente a mí. Cuando pegas a mi hijo, me pegas a mí”, señaló Rose Rock, que es escritora y oradora motivacional.

“No tengo ni idea de qué decir a eso salvo ‘¿en qué demonios pensabas?’. Porque solo fue una bofetada pero podían haber pasado muchas cosas. Chris podría haberse caído. Podría haber terminado todo con gente esposada. No lo sabes. Reaccionaste a una mirada de tu mujer, y subiste, y le alegraste el día porque se quedó boquiabierta de risa cuando pasó”, prosiguió.

Orgullosa por la reacción de Chris Rock

Por otra parte, destacó sentirse “muy orgullosa” de la reacción de su hijo, que mantuvo la compostura y logró sacar la gala adelante tras la bofetada y las palabras de reproche que le dirigió Will Smith a continuación.

Además, por último quiso dejar claro que se sentía “muy mal porque (Will Smith) nunca se disculpó. Su gente escribió un artículo y dijo ‘me disculpo con Chris Rock’, pero algo así es personal. Hay que tender la mano”.