En su ópera prima como director, ’El padre’, el aclamado dramaturgo Florian Zeller ofreció un retrato de la demencia senil tan narrativamente astuto y formalmente coherente que resulta difícil creer que su segunda película -como esa predecesora, adaptación a la pantalla de su propia obra teatral homónima- haya sido creada por la misma persona. Protagonizada por Hugh Jackman en la piel de un abogado cuyo hijo adolescente sufre depresión, no da muestras de tener interés en considerar la enfermedad mental como nada más que una mera carga que ese padre debe soportar como consecuencia de los lazos sanguíneos y sus propias inseguridades como progenitor; por lo demás, su tesis parece ser que las personas depresivas son incapaces de recibir ayuda, y que por tanto es inútil intentar dársela.

La absoluta falta de agudeza que ‘El hijo’ exhibe se ve subrayada por la repetitividad de su estructura argumental, el agarrotamiento de sus diálogos y su puesta en escena y, sobre todo, la artificialidad del mundo en el que transcurre; un mundo poblado por personas que no tienen la menor idea ni de qué es la depresión ni de cuáles son sus causas o tratamientos, y que por tanto no solo tratan a quienes la sufren como si fueran extraterrestres sino que, entretanto, toman el tipo de decisiones obviamente insensatas que únicamente pueden derivar en tragedia. Irónicamente, el empeño de Zeller por contravenir el sentido común y la lógica para manipular las emociones del espectador no hace sino frenar el melodrama exacerbado que sus personajes también buscan a través de una incesante retahíla de lloros, gritos y mohínes.