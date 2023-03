No le está yendo nada mal a Chris Rock tras la famosa bofetada recibida por parte de Will Smith en la ceremonia de los Oscar y en la que éste se hizo con la estatuilla por 'El método Williams'.

Y es que el cómico ha agotado todas las entradas de su gira Ego Death a lo largo de Estados Unidos, a lo que hay que incluir el sustancial aumento que han tenido el precio de los tickets.

Pero no contento con eso, quiere un ‘poco’ más. Y es que recientemente ha declarado que no hablará públicamente del bofetón de Will Smith salvo que le paguen tres millones de euros. Y ojo, hay quién ya le ha tomado la palabra.

En este sentido, Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres son las principales candidatas a hacerse con una entrevista que, a buen seguro, generará también una audiencia millonaria con repercusión mundial. Al tiempo.